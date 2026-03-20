前ロッテ監督で、前回のＷＢＣで日本代表の投手コーチを務めた吉井理人氏が２０日、文化放送「侍世界一への挑戦 アンタッチャブルの勝手にアンバサダー」に出演。侍ジャパン戦士にまつわる猯∀鱈瓩鯣簣した。

この番組は「アンタッチャブル」（山崎弘也、柴田英嗣）をメインパーソナリティーに、今回のＷＢＣを振り返るという内容。その中で、今大会の「名言」について聞かれた柴田は、Ｎｅｔｆｌｉｘの中継で二宮和也が種市篤暉投手（ロッテ）の快投を指して「世界に見つかった瞬間に立ち会った」とコメントしたシーンを挙げた。

これを受け、吉井氏は「これね、今やから言いますけども、佐々木朗希を見に来たスカウトたちに聞かれた時に『種市の方がいいですよ』って売り込んでたんです」と告白。山崎が「えー、吉井さんさんが！？ 裏では言ってたんだ」と声をあげると、吉井氏は「『種市良くなるんで、見といてください』って」と証言した。

柴田が「『その言ってた種市っていうのが出るけど、どんなもんかな？』っていう目線で今回見たでしょうね。『おい、吉井が言ってたの、とんでもねえぞ！』みたいになってたかもしれませんね」と指摘すると、吉井氏は「なってたかもしれませんね」とうなずいた。

これに山崎は「いや〜、でもロッテファンはね、心中はちょっといろいろと複雑かもしれないけど」と大興奮。柴田も「（ロッテファンのぺこぱ・）松陰寺（太勇）が泣いちゃうかもしれない」と笑っていた。