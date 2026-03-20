イングランドサッカー協会（ＦＡ）は２０日、国際親善試合でウルグアイ戦と日本戦に臨むメンバー３５人を発表した。エースＦＷハリー・ケイン、ＭＦデクラン・ライスらが名を連ねる中、ＤＦハリー・マグワイアらが復帰した。

ＦＡ公式ホームページによると、トーマス・トゥヘル監督は大所帯について「多いように見えるが、火曜日（２４日）から土曜日（２８日）まではフィールドプレーヤー１９人とゴールキーパー４人で、２試合目はフィールドプレーヤー２２人とゴールキーパー３人か４人になると思う」と説明した。

今回はメンバーを分割して活動する意図について「まずは、あまり試合に出ていない、これまで見たことのない選手を招集し、チームの底上げを図り、競争を激化させる。そして金曜日（２７日）か土曜日（２８日）から、それまで休養取った１０〜１１人の選手が合流。新しい選手グループと新しい組み合わせで日本との試合に臨みます」と語った。

対戦相手については「プレースタイルやランキングを考えると非常に強い相手」と表現した。

メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）、ジョーダン・ピックフォード（エバートン）、アーロン・ラムズデール（ニューカッスル）、ジェイソン・スティール（ブライトン）、ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティー）

【ＤＦ】

ダン・バーン（ニューカッスル）、マーク・ゲイ（マンチェスター・シティー）、ルイス・ホール（ニューカッスル）、エズリ・コンサ（アストンビラ）、ティノ・リブラメント（ニューカッスル）、ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）、ニコ・オライリー（マンチェスター・シティー）、ジャレル・クアンサー（レバークーゼン）、ジェド・スペンス（トットナム）、ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティー）、フィカヨ・トモリ（ＡＣミラン）

【ＭＦ】

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）、ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）、ジェームズ・ガーナ―（エバートン）、ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）、コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）、コール・パーマー（チェルシー）、デクラン・ライス（アーセナル）、モーガン・ロジャーズ（アストンビラ）、アダム・ウォートン（クリスタルパレス）

【ＦＷ】

ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）、ドミニク・カルバート＝ルーウィン（リーズ）、エベレチ・エゼ（アーセナル）、フィル・フォーデン（マンチェスター・シティー）、アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）、ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）、ノニ・マドゥエケ（アーセナル）、マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）、ブカヨ・サカ（アーセナル）、ドミニク・ソランキ（トットナム）