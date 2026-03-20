これも大谷翔平（３１）の存在感の大きさの証明か。「カリフォルニアポスト」は１９日（日本時間２０日）、「２０２６年のＭＬＢチケット価格：カリフォルニアのチームが最も高く、別のチームは最も安い」との記事を配信した。

ワールドシリーズ３連覇を目指す大谷を擁するドジャースの本拠地ドジャースタジアムの平均最低チケット価格は７６・５７ドル（約１万２１２９円）とメジャーでもっとも高価となった。メジャー平均３４・８２ドル（約５５１５円）の２倍超。２位以下はレッドソックス（６３・３１ドル）、アスレチックス（５８・３２ドル）、ジャイアンツ（４７・８５ドル）となった。

一方、「メジャー最安」は大谷の古巣で菊池雄星投手（３４）が所属するエンゼルス。平均最低チケット価格は１６・０２ドル（約２３７７円）だった。

同記事は「野球の人気は高まっており、チケット価格も高騰している。２０２６年のチケット価格は、座席の位置と観戦する選手によって大きく異なる」と需要と供給のバランスを指摘した。

メジャーは対戦カードや時期、イベント等によりチケット価格が大きく変動する。「大谷、ベッツ、フリーマン、そして新たに加わったタッカーやディアスといった選手たちのプレーを見るには、毎晩それなりの料金を払わなければならない。これは単なる普通の野球チームではなく、移動式のオールスターチームであり、入場料はそのことを反映している」と分析。またドジャースの遠征時の平均最低チケット価格も６２・５１ドル（約９２７６円）でメジャー最高額となっている。

もっとも昨年のドジャース―ブルージェイズによるワールドシリーズもチケットが高騰。米国では認められているチケット転売業者によっては１枚９０００ドル（約１３３万６０００円）の値段がついたことを考えればリーズナブルなのかもしれないが…。