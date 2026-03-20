新日本プロレス２０日長岡大会の「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」準決勝で、上村優也（３１）がＳＴＲＯＮＧ無差別級王者ボルチン・オレッグ（３３）を撃破し、決勝戦（２１日、長岡）に進出した。

ハイレベルなレスリングの攻防から始まった本隊同士の大一番は、互いに譲らない一進一退の攻防が続いた。上村はジャーマンスープレックス、ドラゴンスープレックスホールドを繰り出すも、ボルチンに掟破りのカンヌキスープレックスで反撃を許す。強引に持ち上げられてのパワーボムでマットに叩きつけられ、バーディクトまで浴びて窮地に陥った。

さらに雪崩式のラストカミカゼまで狙われた上村だったが、エルボーとヘッドバットで阻止して雪崩式フランケンシュタイナーに切り返す。ボルチンのショートレンジラリアートにカウンターのヘッドバットを見舞うと、カンヌキスープレックスを発射。最後はライオンズ・シャイナー（ダイビングボディーアタック）２連発で３カウントを奪ってみせた。

悲願の初優勝に王手をかけた上村は「さすがだ、ボルチン・オレッグ。お互いのストロングスタイルを今日、このＮＪＣ準決勝でぶつけ合えたんじゃないですかね。大丈夫だ、新日本プロレスは。後は結果。目に見える結果を出さないと」とキッパリ。

その上で「あと一つ。あと１勝。明日、何が何でも俺が優勝しなきゃいけないんだ！ 俺が優勝して日本中、世界中に熱狂を巻き起こす。なぜなら俺がヒートストームだからだ！ オッシャ！」と必勝を誓っていた。