お笑いコンビ「ダブルアート」の真べぇが２０日、大阪・ＧＯＲＩＬＬＡ ＨＡＬＬ ＯＳＡＫＡで行われたイベント「真剣音楽祭」に出演後、囲み取材に応じた。

同イベントは、ダブルアートの動画配信ファンクラブ「１２才協会」が初めて実施したもの。１部の「真剣音楽祭」は、２０２４年７月に大阪・なんばＨａｔｃｈで開催した、ダブルアートが所属するハードコアバンド「ＷＡＲＴ」（ウォート）主催の音楽イベントで、Ｒｕｎｎｙ Ｎｏｉｚｅ、ＺｉＤｏｌなどの芸人アーティストに加え、ダブルヒガシ、フースーヤといった人気芸人も出演した。

ゲストボーカルブロックに出演したフースーヤは、大阪・朝日放送テレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」（月〜金曜午前５時）に出演が決まったとし、観客に「１年以内に遅刻するか」と観客に予想させていた。

真べぇは「リハに（田中）ショータイムが来てなかった。今日、早速遅刻してた。そんな奴は絶対（遅刻）するでしょ」とぶっちゃけた。

これには同席したお笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレスも「マネージャーさん次第だと思いますね」と合いの手を入れていた。