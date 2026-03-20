鹿児島純心女子短期大学で卒業式

来年度以降の学生募集を停止することが決まっている鹿児島市の鹿児島純心女子短期大学で20日、卒業式がありました。

“最後の後輩”に見送られキャンパスを後にしました。

（卒業生代表 末吉彩香さん）「社会に貢献できるひとりの人間として誠実に歩み、精一杯励んでまいります」

1960年に開校した鹿児島純心女子短期大学はこれまでに1万8000人を超える卒業生を送り出してきました。しかし、少子化や4年生大学への進学増加などで定員割れが続いていたことから来年度以降の学生募集を停止します。

“最後の後輩”に見送られ…「母校が無くなるというのは寂しい」

20日は2つの学科の合わせて132人に卒業証書が手渡されました。「最後の後輩」となる1年生も卒業生の門出を祝いました。

（1年生 山元こころさん）「（先輩と）いろんなことを一緒に過ごしてきたのでさびしい。（最後の1年は）感謝の気落ちをこめて締めくくりができたらいいと思っています」

（卒業生）

「たくさんの友だちと出会えたのがとてもうれしくて、毎日学校へ行くのがとても楽しかった」

「母校が無くなるというのは寂しいなと思う」

卒業生の7割以上が県内で就職するということです。

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