5月下旬から防災気象情報が変更 どう変わる？

（キャスター）

今年5月下旬から防災気象情報が大きく変わります。気象庁は警報や注意報などの発表の仕方を一新し、5段階の警戒レベルで整理した新しい情報の運用を始めます。

大山気象予報士と一緒にお伝えします。

大山さん、今回どのように変わるのでしょうか？

（大山気象予報士）

こちらは現在の防災気象情報。レベル1から5まであります。

例えば、土砂災害のパートを見ると、「大雨」注意報や警報や特別警報という言葉が使われている中にレベル4だけ「土砂災害」警戒情報です。

一方、大雨特別警報はレベル5ですが、高潮特別警報はレベル4で「特別警報」でもレベルが統一されていないものがありました。

（キャスター）

ごちゃごちゃして分かりずらいと感じますね。

5月下旬から始まる新しい防災気象情報

（大山気象予報士）

5月下旬から始まる新しい防災気象情報がこちらです。

河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の災害別に警戒レベルが整理されました。名称も高い順に特別警報、危険警報、警報、注意報に統一されました。レベル4の危険警報は新設されました。

（キャスター）

全てレベルに数字がつくようになるのですね。

（大山気象予報士）

見直しまでの経緯と新たな情報のポイントをまとめました。

気象台からの「情報」…街の人は？

近年、頻発する豪雨災害。去年8月の大雨では、大雨注意報、氾濫注意情報、大雨警報、洪水警報、土砂災害警戒情報、線状降水帯発生情報、大雨特別警報と、気象台から様々な情報が出されました。

一方、街の人からは「気象台からの情報が分かりづらい」という声も聞かれます。

（大山気象予報士）「土砂災害に関する情報、危険度が高い順番に並べてみてもらおうと思います」

最も危険度が高いのは土砂災害警戒情報としました。また、こちらの方も・・・。

並べ替えている様子最も危険度が高いのは土砂災害警戒情報と判断。さらに・・・。

並べ替えている様子土砂災害警戒情報が最も危険度が上。

「結局避難してくださいなのかどうなのかを見ている」

Q.（新しい防災気象情報では）レベルが先に付くようになるが？

「数字で言われると分かりやすい気がする。」

新たな防災気象情報で「避難の行動が分かりやすくなる」

気象庁は2022年から防災気象情報を検討してきました。

（鹿児島地方気象台 上園和幸防災気象官）「何か一つの災害がきっかけというわけではなくこれまでの情報を検討。警戒レベルと紐づいてない情報もあり、分かりにくいという意見をいただき検討」

広島や岡山などに甚大な被害が出た2018年の西日本豪雨の教訓を踏まえ、2019年から市町村が発表する避難に関する情報で、5段階の警戒レベルの運用が始まりました。新たな防災気象情報はこの警戒レベルにあわせて発表されます。

（鹿児島地方気象台 上園和幸防災気象官）

「情報の名称に警戒レベルの数字を付けて発表。数字を見ただけで避難の行動が分かりやすくなる」

「報道機関や自治体の方々の協力を得て、これからしっかり周知したい」

今回の見直しのポイントは？

（キャスター）

現行のレベル運用から7年近く立っているにもかかわらず、街の人たちがレベル分けに苦戦していました。命を守るための防災情報が浸透していなかったのは課題ですね。今回の見直しのポイントを改めて教えてください。

（大山気象予報士）

一番の特徴はレベル4の「危険警報」という表現です。警報より危険度の高いレベルです。

これまで「土砂災害警戒情報」でしたが「レベル4土砂災害危険警報」に見直されました。土砂災害はこれまで大雨の特別警報や警報などに含まれていましたが今後は独立します。

一方、これまで「洪水注意報」や「洪水警報」がありましたが、今後は大雨注意報や警報に含まれます。

（キャスター）「河川氾濫」ではなく大雨に？

（大山気象予報士）「河川氾濫」は指定された河川のみ発表され、中小河川は「大雨」にに含まれます。

（キャスター）

小さな川の近くに住む人などは今後は大雨に関する情報に敏感にならなければいけませんね。

（大山気象予報士）

河川の氾濫の危険があるのか、または短時間に降る大雨によって浸水の危険があるのかは気象庁のキキクルで確認することができます。

防災気象情報が発表された…住民が取るべき行動は？

新たな防災気象情報が発表されたときにどのような行動をとればいいのか。

レベル3で高齢者や避難に時間がかかる人は避難を開始して下さい。そしてレベル4で危険な場所から全員避難というのもこれまでと変わりません。

レベル5の特別警報を待つことなくレベル4までに危険な場所から避難するということをまずは覚えておきましょう。

（キャスター）

本格的な雨の季節を前に5月に運用開始されます。自分や大切な人の命を守るためにも情報をどう受け止めるのか、事前に準備しておくことが必要です。

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