日本を代表する芸術家岡本太郎の展覧会が、きょう20日から鹿児島市で始まりました。

初日から多くのファンが訪れました。

開館からたくさんの人でにぎわった鹿児島市立美術館。20日から始まったのは、1970年大阪万博のシンボル「太陽の塔」などを手がけた芸術家・岡本太郎の展覧会です。

会場には、東京・渋谷駅に設置されている長さ10メートルに及ぶ壁画の下絵や、90年前にパリで描いたという初期の代表作「傷ましき腕」。1955年に鹿児島を訪れた際に撮影した写真などおよそ80作品が展示されています。

（出水市から）「訴えかけるというかエネルギッシュな感じが、ビシビシくるような作品ばかり」

（川崎市岡本太郎美術館 土方明司館長）「代表作を鹿児島にすべてお貸しすることになり、またとない機会。岡本太郎ワールドを堪能してほしい」

「なんだこれは！岡本太郎展」は、5月6日まで鹿児島市立美術館で開かれています。

そして、同時開催されているのが…。

同時開催…タローマンも鹿児島に

岡本太郎の作品や名言から生まれた特撮ヒーロー・タローマンの展覧会です。20日は、タローマンもサプライズ登場し、会場を沸かせていました。

（福岡から）

「好きだからタローマン」

「タローマンって自由だなと思った」

「（魅力は）既存の枠にとらわれていないところ」

（タローマンの生みの親 藤井亮さん）「岡本太郎展に展示されている作品とちがうキャラクターを楽しんだり、会場ごとで楽しんでほしい」

「タローマン大万博鹿児島パビリオン」も5月6日まで開かれています。

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