【暴風雪警報】北海道・札幌市、江別市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村などに発表 20日20:34時点
気象台は、午後8時34分に、暴風雪警報を札幌市、江別市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町に発表しました。
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石狩、後志地方では、21日未明から21日昼前まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■小樽市
□なだれ注意報
21日にかけて注意
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■石狩市
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
ピーク時間 21日明け方
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■当別町
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
ピーク時間 21日明け方
風向 西
最大風速 18m/s
■新篠津村
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
ピーク時間 21日明け方
風向 西
最大風速 18m/s
■島牧村
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■寿都町
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■黒松内町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■蘭越町
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■ニセコ町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■真狩村
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■留寿都村
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■喜茂別町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■京極町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■倶知安町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■共和町
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■岩内町
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■泊村
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■神恵内村
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■積丹町
□暴風雪警報【発表】
21日未明から21日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■古平町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■仁木町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■余市町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■赤井川村
□なだれ注意報
21日にかけて注意