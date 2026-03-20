今日（3月20日）、午前8時。

熊本県 木村敬 知事「県道熊本高森線4車線化、供用開始いたします。せーの、開始！」

【写真を見る】当時、県道を瓦礫がふさいだ様子 そして、10年後…

益城町の中心部と熊本市を結ぶ県道「熊本高森線」のうち、益城町惣領から寺迫までの2.2kmの区間が通れるようになりました。

これで、4車線化する3.8kmすべてが開通です。

瓦礫が県道をふさいだ10年前

2016年4月、益城町では震度7の揺れが2度観測されました。

被害は甚大で、6000棟以上の建物が全壊、または半壊し、県道熊本高森線沿いの建物も崩れて、道を塞いでいました。

熊本県が目指す「創造的復興」より良い街に

県は益城町の創造的復興に向けた事業の一つとして、約269億円をかけ、町の中心部を通る県道を4車線に広げる工事を進めてきました。

そして、今日。

地域の子ども達「がんばろう益城！これからも未来へ！」

地震が起きた10年前に生まれた地元、広安小学校の3年生が、県道の4車線化全線開通を祝いました。

町の人たちは……。

東京から帰省した男性「僕がいた頃より、道も大きくなって、ちっちゃい子とかも遊びやすくなったと思うんで。まあ、信号とかも増えましたし、いい方向に向かってるんじゃないかなと」

地域住民「地震からのことを思い出すと、やっぱり、今でもちょっと涙が出るようなこともありましたので。4車線化がこれからが益城町のいっそうの発展の源になるかと思います」

県道沿いの店舗「少し晴れ間が見えてきた」

県道沿いに店を構えるこの飲食店も、10年前に被災し、2018年に再建しました。

ただ、再建後にはコロナ禍を経験し、事業規模も縮小したことで、売り上げは地震の前ほどはありません。

店長は、新たな道路の開通が、より多くの人が訪れるきっかけとなるのではと期待を寄せます。

やまもとや 山本剛大店長「再建してすぐコロナとかもあったので、正直本当に今まで、あの、キツいときやったんですけど。まあ少し晴れ間が見えてきたかなというところで、本当にスタートラインかなと思ってます」

きょう開通した県道熊本高森線から中継

記者「4車線に広がった区間の始点にあたる益城町惣領です。この時間、日が傾いてきましたが、それなりに車通りがあります。ただ、やはり片側2車線に広がっていますので、一日を通して混雑、渋滞するということはありませんでした。

「道路が便利になって、今後通り沿いの店がどのような変化を期待しているのか、店をちょっと訪ねてみたいと思います。こちらは、去年3月にオープンしたばかりの中華料理の店です。餃子とマーボー豆腐が人気で、今もまさにお客さんが中に入ろうとしています」

「今日私は、熊本市中心部と益城町を行き来しましたが、やっぱり健軍町電停のあたりまでは混雑するんですが、その先、特に4車線になったところは、ほとんど渋滞混雑はありませんでした。スムーズでした」

「ではちょっと中の様子見てみます。このように、ほぼ満席と賑わってるんです。益城町、賑わいを見せています。店長の岩村さんは店の前の道路が便利になって、これから熊本市からのお客さんも増えるといいなと話していました」

「さらに、空港へのアクセスも良くなりますので、今後は、空港を利用した人たち、県外のお客さんも増えると嬉しいということで、期待感を話していました」

あの年に生まれた子たちは小学3年生「みんなが支え合って、優しい町に」

「私は、まさにこの店の前で行われた今朝の開通式典も取材しましたが、小学3年生の子ども達も式典でしっかりと役割を果たしていました。熊本自身の年に生まれた子たちが3年生ということで、10年という時の流れを感じました。そんな小学3年生たちにも話を聞いています」

益城町の小学3年生「いつもショベルカーとかでずっと工事してたんですけど、急に綺麗になった」

――将来どんな益城町になるといいと思いますか？

「みんなが支え合って、優しい町にしたいです」

そして、保護者も、この10年を振り返る機会になったようです。

小3女児の保護者「お腹に娘がいる時だったので、もう無事に産めるのかっていう、もうそれが本当に……。無事ここまで大きくなってくれて良かったなっていう思いです。次は成人式かな」

開通式典の後には、新たに開通した県道沿いを歩くイベントも開かれました。参加した人に街の変化について聞きました。

――新しい道はいかがですか？

益城町民「あーすごいですね。道路が広いのは最高です。 ほら、道は綺麗なのができたけどね、ちょっとお店がない。道の駅でもね、なんかできたらいいかねってみんないいよる」

区画整理あっての道路拡幅

スタジオキャスター「道路が広がったということは、元々そこにあった住宅や店などは移転をした。そういった背景を忘れてはいけない。同時に、この成果がどのように表れるのかとか、これからの街がどうなるんだろうか？」

記者「住民に話を聞くと、道が便利になった分、益城町の人たちがそのまま熊本市に流れてしまうんじゃないか、そんな心配を口にする人もいました。そして、実際この時間、歩道を歩いている人はほとんどいないので、道が広くなった分ちょっと寂しさを感じるという面もある。熊本地震から10年が経とうとしていますが、今後益城町はどんな町に変化していくんでしょうか」