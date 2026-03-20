３月２１日（土）の近畿地方は、文句なしの晴れ。３連休の中日は、お出かけ日和に恵まれそうです。

日本付近に高気圧が移動してきて、近畿地方をしっかりと覆うでしょう。このため、一日を通しておだやかに晴れる見込みです。天気の崩れは全くなく紫外線が気になるくらいの日差しの強さになりそうです。

朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多く、内陸部では１～２℃くらいまで冷えるでしょう。京阪神は４～５℃くらいの見込みです。

日中の最高気温は、北部で１３℃くらい、中部と南部は１５℃前後まで上がる所が多いでしょう。

昼間はポカポカ陽気になりそうですが、一日の寒暖差には注意が必要です。

連休最終日の２２日（日）は、はじめ引き続き晴れますが、午後は次第に雲が増え、夜は西や南から雨の降り出す所がある見込みです。

２３日（月）の午前にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。

来週は短い周期で天気が変わり、太平洋側を中心に度々天気の崩れがありそうです。

ただ、気温は高い状態が続き、桜のつぼみはどんどんと膨らんでいくでしょう。関西にもまもなく桜前線が到達となりそうです。