黒柳徹子、“りくりゅう”木原龍一に「もうちょっと大きい声で」“徹子節”炸裂 SNS「わらったwww」「緊張してるね」
ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一が、20日放送の『徹子の部屋 特別編』（午後8：10）に出演。黒柳徹子が木原に“お願い”する場面にSNSから反響が寄せられている。
【写真】互いに笑顔！ギュッと手をつなぐ“りくりゅう”
番組の冒頭、やや緊張した面持ちを見せていた木原。やり取りを終えた徹子は「もうちょっと大きい声でお願いします」と“お願い”した。
その後も、三浦と組んで良かったことを伝えた木原に対して、再び「もう少し大きい声で」と“徹子節”が炸裂。SNSでは「わらったwww」「緊張してるね」などの反響が寄せられている。
【写真】互いに笑顔！ギュッと手をつなぐ“りくりゅう”
番組の冒頭、やや緊張した面持ちを見せていた木原。やり取りを終えた徹子は「もうちょっと大きい声でお願いします」と“お願い”した。
その後も、三浦と組んで良かったことを伝えた木原に対して、再び「もう少し大きい声で」と“徹子節”が炸裂。SNSでは「わらったwww」「緊張してるね」などの反響が寄せられている。