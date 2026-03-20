3月19日、お笑いコンビ『とんねるず』の石橋貴明が自身のXを更新。久しぶりの投稿で話題となっている。

「食道がんと咽頭がんを併発して芸能活動休止中の石橋さんですが、この日の投稿では、《やった！！！校歌で涙魂！！！》と興奮を隠せない様子でした。

この日から第98回選抜高校野球が開幕し、16年ぶりに出場を決めた石橋さんの母校・帝京高校が第一試合に臨んでいました。対するは全国夏春連覇を目指す沖縄尚学高校でしたが、この熱戦に4−3で見事勝利した帝京高校。

石橋さんの“帝京愛”は有名ですが、同校がセンバツ出場を決めた1月にも、Xに《16年ぶりに！！！涙！！！甲子園楽しんで！！！魂！！！》と投稿していました」（スポーツ紙記者）

石橋さんのポストには、《初戦突破！！おめでとうございます そして貴さんの一日もはやい復活祈ります》《さすが帝京魂!!!!!!》などのコメントが寄せられていた。一方、《元気そうでよかった》などと、彼の体調を気にする声もある。

石橋は2025年4月、自身のYouTubeチャンネル『貴ちゃんねるず』で、食道がんと咽頭がんに罹患していることを告白。『しばらくお休みしますが、元気に帰ってまいります』と宣言し治療に専念するためにすべてのレギュラー番組を降板している。

「一見強面の印象がある石橋さんですが、カメラの止まったところでは後輩芸人や共演者への気遣いが細やかなため多くのタレントから慕われています。ファンも石橋さんの病状を心配するなか、最近では後輩芸人らから、ぽつぽつとその近況が語られることが増えてきました。

昨年9月には、おぎやはぎの矢作謙さんが、自身が出演するラジオ番組『木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき』（TBSラジオ）で、石橋さんと食事に行ったことを明かしました。矢作さん曰く、石橋さんは7kgほど痩せたとのことでした。

その後12月には、石橋さんの高校の後輩で元プロ野球選手の杉谷拳士さんのInstagramに石橋さんが登場。帝京OBが集まる“帝京会”に一緒に参加したようです。その後、石橋さんの近影がSNSに載ることも多くなってきています。確かにテレビに出ずっぱりだったころに比べると、痩せた印象は否めませんが、それでも石橋さんらしい元気な様子がファンを安心させていました」（芸能記者）

2026年に入ってからは、1月に相方の木梨憲武が自身のInstagramで近況を報告している。

「木梨さんは《とんねるずの大きい方から小さい方にメール入りました！！『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と。》と、独特の書きぶりで、石橋さんがライブ実現に向けて意欲的であることを打ち明けました。ただ、木梨さんの文面だけで石橋さんの写真はなかったためファンからは再び心配する声もあがっていました。今回のセンバツについての投稿も文字だけ。それでも元気に母校を応援する様子がうかがえてファンも一安心したのではないでしょうか」（同前）

活動休止からそろそろ1年が経とうとしている石橋。母校の快進撃は、彼にとって何よりの特効薬だろう。