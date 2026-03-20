4月1日(水)にリリースするニューシングル「Pulse/」の最新ビジュアルを解禁した。

今作「Pulse/」は、約4ヶ月前に発表したEP『OBSIDIAN/』で提示したヘヴィかつラウドなバンドサウンドをさらに押し進めた楽曲。サイバーパンク／デジタル・ディストピアの世界観を色濃く打ち出した、Verde/史上屈指の攻撃力を誇る一曲に仕上がっている。

本作のリリースにあわせ、4月からは全国ツアー＜Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN＞も控えている。サポートメンバーには、優介（G / 摩天楼オペラ）、燿（Ba / 摩天楼オペラ）、KEN’ICHI（Dr）という強力な布陣が集結。さらにツアーファイナルとなる4月24日公演にはKAZAMI（Key / DaizyStripper）が加わり、特別編成でのステージが予定されている。

■「Pulse/」

2026.04.01 Release 収録内容 ※3TYPE共通

01.Pulse/

02.Pulse/(Instrumental)

03.Pulse/(Eden Mix) 【豪華盤】\4,950（tax in）

[CD+豪華デジパック仕様+16Pブックレット+プレミアムイベント応募券] 【会場盤】\2,200（tax in）

[CD+紙ジャケット] 【流通盤】\1,980（tax in） 豪華盤特典

Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN

AFTER PARTY FAN MEETING 応募券（4/25(土)開催） 流通盤ショップ購入特典

・全法人特典(Amazonを除く):L判ブロマイド3種からランダム1枚

・Amazon:フォトカード3種からランダム1枚

・タワーレコード新宿限定特典:クリアファイル

・HMV特典：ステッカー3種からランダム1枚

・ULTRA SHIBUYA:ポスター 3種からランダム1種 Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN 会場購入特典

・AREA LIMITED VISUAL CARD（全6種）

[Shouからのメッセージを印字したその日だけのスペシャルビジュアルカード]

※ツアー各会場にて豪華盤or会場盤をご購入毎に1枚お渡しいたします。

※会場ごとに特典の絵柄が異なります。

■NEW SINGLE「Static Eden/」

2026.06.03 配信リリース

■＜Verde/ One Man Live 2026 [ DECODING EDEN ]~Static Eden Release Party~＞

2026年6月5日（金）下北沢シャングリラ Member

Gt.優介(摩天楼オペラ)

Ba.燿(摩天楼オペラ)

Dr.KEN’ICHI 【第1部】FIRST FREE GIG

OPEN16:00 / START16:30

TICKET：FREE(ドリンク代別途必要) オフィシャル先行

3/7(Sat)21:00〜3/22(Sun)23:59

https://livepocket.jp/e/verde0605free 【第2部】ONEMAN SHOW

OPEN18:30 / START19:00

TICKET：\6,600(税込／ドリンク代別途必要) FC最速先行受付

3/7(Sat)21:00〜3/22(Sun)23:59

https://fanicon.net/fancommunities/5434

■＜Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN＞

4.4（Sat）浦和ナルシス

4.5（Sun）柏DOMe

4.10（Fri）横浜 ReNY β

4.18（Sat）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE

4.19（Sun）名古屋 HOLIDAY NEXT NAGOYA

4.24（Fri）BLAZE GOTANDA-TOUR FINAL- [Member]

Gt:優介(摩天楼オペラ)

Ba:燿(摩天楼オペラ)

Dr.KEN’ICHI

Key.KAZAMI(DaizyStripper) [4/24 Only] 【オールスタンディング】\6,600(税込/ドリンク代別途必要)

■＜Pulse/RELEASE記念LISTENING PARTY&最速販売会＞

3月28日（土）東京都新宿区新宿1-12-5 uni-works新宿御苑 B1

LISTENING PARTY GUEST：優介（摩天楼オペラ） ■＜Pulse/ 発売記念インストアイベント＞

4月1日(水) HMV&BOOKS SHIBUYA

Guest：燿（摩天楼オペラ） ■＜Shou &［ kei ］Joint Show 堕天國‐Lost Paradise‐＞

7.5（Sat）東京キネマ倶楽部

OPEN 17:00 / START 17:30 ・Guest Musician

AKi

KAZAMI(DaizyStripper)

後藤泰観

KEN’ICHI 会場限定販売CD「Reimei/」RELEASE ・TICKET

【VIP指定席チケット】￥33,000 (税込／ドリンク代別途必要)

特典：[優先入場+Shou 2shot PHOTO SESSION+SPECIAL PHOTO BOOK+MEMORIAL LIVE PHOTO] 【S指定席チケット】￥11,000 (税込／ドリンク代別途必要)

特典：［優先入場+Shou ×[ kei ] 2shot PHOTO] 【A指定席チケット】\6,600 (税込／ドリンク代別途必要)

【学割チケット】￥3,300 (税込／ドリンク代別途必要)