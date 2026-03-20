King & Princeが、3月25日にリリースする18thシングル「Waltz for Lily」のミュージックビデオを3月23日（月）20時にYouTubeプレミア公開する。

「Waltz for Lily」は来週27日（金）に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソング。MVもKing & Princeならではのこだわりが詰まった映像になっているとのことだ。

また、今夜King & PrinceのYouTubeチャンネルでは、「Waltz for Lily」のCD封入特典シリアルナンバーで視聴できる期間限定視聴動画のティザー映像も公開された。こちらでは形態ごとに異なるVlog映像の一部を見ることができる。

King & Princeは現在、アルバム『STARRING』を引っ提げた4大ドームツアーを開催中。こちらはいよいよ来週のバンテリンドーム ナゴヤ公演で千秋楽を迎えるが、名古屋公演の会場でも「Waltz for Lily」のCDが限定特典付きで販売されることが決定している。詳細は特設サイトにて。

◾️18thシングル「Waltz for Lily」

2026年3月25日（水）発売

特設サイト：https://kingandprince7th.jp 初回限定盤A 初回限定盤B 初回限定LIVE盤 通常盤 ○初回限定盤A

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9072

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9073

【CD】

1.Waltz for Lily

2.Misbehave (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・「Waltz for Lily」 Music Video

・「Waltz for Lily」 Music Video Parallel reel

・「Waltz for Lily」 Music Video Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○初回限定盤B

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9074

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9075

【CD】

1.Waltz for Lily

2.I promise (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes

・King & Prince「STARRING」プレミアナイト Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース https://youtu.be/6ZqvBlLN1EE ○初回限定LIVE盤

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9076

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9077

【CD】

1.Waltz for Lily

2.One Sided Love (Quiet Session Club)

3.泡の影 (Quiet Session Club)

4.Sing Your Melody (Quiet Session Club)

【Blu-ray/ DVD】

・Quiet Session ClubOne Sided Love / 泡の影 / Sing Your Melody

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○通常盤（初回プレス）

CD：\1,300（税込）UPCJ-9078

※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9078終了後、通常盤／UPCJ-5018に切り替わります。

【CD】

1.Waltz for Lily

2.Umbrella

3.Wanderer

仕様：3Pケース仕様 ▼先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：フォトカード（A6）

・初回限定盤B：クリアポスター（A4）

・初回限定LIVE盤：ステッカーシート

・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット

・4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ ▼封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種

・初回限定LIVE盤：トレーディングカードCタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。 ▼初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・初回限定LIVE盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)：期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2026年3月24日（火）昼12:00〜2026年4月24日（金）18:00まで ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。