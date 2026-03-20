礼賛、結成5周年記念ワンマンをTOYOTA ARENA TOKYOにて2DAYS開催
礼賛が、結成5周年を記念したワンマンライブを2026年9月5日(土)、6日(日)にTOYOTA ARENA TOKYOにて2日間開催することが決定した。
発表が行われたのは現在実施中の全国ツアー＜ONEMAN TOUR 2026『超超超 BUSY ツアー』＞の東京・Zepp Haneda公演2日目にて。
この結成5周年記念公演は川谷絵音がサーヤにバンド結成の声をかけた 2021年9月、バンドとして初の音源をリリースした 2021年12月、2022年1月にバンドとして初めてライブを行った東京・下北沢ERAでの公演から約5年の月日を経て実現した自身最大規模のワンマンライブとなる。チケットは本日からオフィシャル最速先行受付がスタート。
■礼賛 結成5周年ワンマンライブ＜タイトル未定＞
・会場
TOYOTA ARENA TOKYO
・日程
9月5日(土) OPEN 16:00 / START 17:00
9月6日(日) OPEN 16:00 / START 17:00
・席種/料金
全席指定 / 9,800 円（税込）
・オフィシャル先行情報
3月20日(金)20:00〜3月25日(水)23:59 https://eplus.jp/raisan/
・お問合せ
ディスクガレージ
https://diskgarage.com/help/
■MINI ALBUM 『キラーパス』
2026.2.18 Digital Release
https://rai-san.lnk.to/killerpass
2026.3.18 CD Release
CD購入 https://rai-san.lnk.to/killerpass_PKG
【収録楽曲】
1：ホレタハレタ
2：GURA GURA
3：超 BUSY
4：不埒にキャッチー
5：SOS（CD のみ収録）
6：果てない
☆完全生産限定盤 5,000 円（税込）
CD+GOODS（光るサイさんキーホルダー）＋証明写真トレーディングカード（メンバー絵柄、ランダム封入） ☆通常盤 2,500 円（税込）
CD＋証明写真トレーディングカード（メンバー絵柄、ランダム封入）
※証明写真トレーディングカードは無くなり次第終了になります
【CD ショップ特典情報】
■Amazon.co.jp
メガジャケ
■楽天ブックス
アクリルキーホルダー
■セブンネットショッピング
マルチショルダーバッグ
■応援店（全国の CD ショップ／オンラインショップ）
クリアファイル
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各 CD ショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
◆礼賛 Official Website