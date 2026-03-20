礼賛が、結成5周年を記念したワンマンライブを2026年9月5日(土)、6日(日)にTOYOTA ARENA TOKYOにて2日間開催することが決定した。

発表が行われたのは現在実施中の全国ツアー＜ONEMAN TOUR 2026『超超超 BUSY ツアー』＞の東京・Zepp Haneda公演2日目にて。

この結成5周年記念公演は川谷絵音がサーヤにバンド結成の声をかけた 2021年9月、バンドとして初の音源をリリースした 2021年12月、2022年1月にバンドとして初めてライブを行った東京・下北沢ERAでの公演から約5年の月日を経て実現した自身最大規模のワンマンライブとなる。チケットは本日からオフィシャル最速先行受付がスタート。

■礼賛 結成5周年ワンマンライブ＜タイトル未定＞

・会場

TOYOTA ARENA TOKYO ・日程

9月5日(土) OPEN 16:00 / START 17:00

9月6日(日) OPEN 16:00 / START 17:00 ・席種/料金

全席指定 / 9,800 円（税込） ・オフィシャル先行情報

3月20日(金)20:00〜3月25日(水)23:59 https://eplus.jp/raisan/ ・お問合せ

ディスクガレージ

https://diskgarage.com/help/

■MINI ALBUM 『キラーパス』

2026.2.18 Digital Release

https://rai-san.lnk.to/killerpass 2026.3.18 CD Release

CD購入 https://rai-san.lnk.to/killerpass_PKG ▲完全生産限定盤 ▲通常盤 【収録楽曲】

1：ホレタハレタ

2：GURA GURA

3：超 BUSY

4：不埒にキャッチー

5：SOS（CD のみ収録）

6：果てない

☆完全生産限定盤 5,000 円（税込）

CD+GOODS（光るサイさんキーホルダー）＋証明写真トレーディングカード（メンバー絵柄、ランダム封入） ☆通常盤 2,500 円（税込）

CD＋証明写真トレーディングカード（メンバー絵柄、ランダム封入）

※証明写真トレーディングカードは無くなり次第終了になります 【CD ショップ特典情報】

■Amazon.co.jp

メガジャケ

■楽天ブックス

アクリルキーホルダー

■セブンネットショッピング

マルチショルダーバッグ

■応援店（全国の CD ショップ／オンラインショップ）

クリアファイル ※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各 CD ショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

◆礼賛 Official Website