「ちょうどいい羽織り」探している人へ！【しまむら】春の1軍候補♡「優秀アイテム」
春のデイリーカジュアルにぴったりな、羽織物が欲しい！ 手に取りやすい価格で探すなら、まずは【しまむら】をチェックしてみて。今回はおしゃれさんの購入品から、春カジュアルの1軍として活躍しそうな「優秀アイテム」をご紹介します。
シルエットをアレンジできるダブルジップパーカー
【しまむら】「TAIダンボールPK」\1,969（税込）
カジュアルでデイリー使いしやすいパーカー。ダブルジップ仕様になっているため、シルエットをアレンジできます。ジーンズと合わせてラフに着こなしたり、甘めのワンピースに外しとして投入したり、着まわしを楽しめそう。@aka_wear__さんも「ヘビロテまちがいなし」と、1軍入り確定のよう。
こなれ感たっぷりなデニムシャツ
【しまむら】「SRユッタリデニムシャツ」\2,189（税込）
@marino12131さんが「一目惚れしてしまった」というデニムシャツ。ヴィンテージ感のある生地感が、大人の垢抜けに一役買ってくれそうです。大きめサイズをセレクトすれば、こなれた印象を出しやすく羽織物としても使いやすいはず。グレーのスウェットパンツ合わせは、ラフさをほどよく引き締める効果にも期待できます。
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※こちらの記事では@aka_wear__様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M