◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 第１日（２０日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

半年ぶりの日本参戦となった朴荽径（パク・ヒョンギョン、２６）＝韓国＝が１イーグル、４バーディー、１ボギーの５アンダー６７で単独首位発進した。韓国ツアー８勝の実力者で、「キュート」と「ビューティフル」を合わせた「キューティフル」が愛称。開幕前夜はウナギで力をつけ、持ち味の正確なショットでスコアを伸ばした。韓国出身の元賞金女王の後継者で「イ・ボミ２世」との呼び声が高い人気プロが、日本ツアー３試合目での初勝利を目指す。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

雨と寒さに包まれたコースで、朴がギャラリーのハートを熱くした。１４番パー４。ショットインイーグルに両手を上げて何度も飛びはねた。４ユーティリティーを握った左ラフからの１８５ヤードの第２打は、ピン手前５メートルから転がりカップに消えた。「いい当たりだなと思ったら、同組の渡辺彩香さんが『入ったよー！』って。信じられなかった」。キューティフルな笑顔で回想した。

韓国ツアーでの８勝を生んだ正確なショット力を、この日バーディーが４人だけだった１７番でも発揮した。１８０ヤードの第２打を５０センチにつけてスコアを伸ばした。雨に加え、この日の気温は８度。日本語で「サムイ。サムイデス」と肩をすくめた。「アンダーパーで終われればベストかなと思っていた。気持ちよく明日を迎えることができる」。開幕前日にカイロを買いに店に走ったかいがあった。

昨年５月のワールドレディスサロンパスカップ、９月のソニー日本女子プロ選手権以来の参戦を楽しみにしていた。開幕前夜は、うな重を食べた。「力をつけて今日いいプレーができた。ウナギのおかげ」と感謝し「オイシイデス」と日本語で続けた。将来は日本ツアーを主戦場にする予定でいる。「韓国での通算１０勝達成」を今季の最大目標に掲げているが、優勝でのツアーメンバー入りも見えてきた。

日本ツアーで２０１５、１６年に賞金女王に輝いた大先輩の背中を追う。「イ・ボミ２世」との呼び声が高く、韓国では先輩プロから「日本に行ったらボミみたいになれるよ」と激励を受けることも多い。「『第２のボミ』という声は聞いている。そうなれるように頑張りたい」。ホールアウト後は寒空の下、ファンへのサインを続けた。声援を力に、逃げ切りを図る。（高木 恵）

◆朴 ヒョン径（パク・ヒョンギョン）２０００年１月７日生まれ、２６歳。１８年２月にプロ転向。アマチュア時代はナショナルチームで活躍し、１６年ネイバーズトロフィーチーム選手権では日本の畑岡奈紗、稲見萌寧らと戦い団体優勝、個人５位。韓国ツアーは２０年の韓国女子プロで初優勝し通算８勝。父は元プロゴルファーの朴セス氏。１６７センチ。