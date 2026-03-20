SUPER BEAVERが、メジャー再契約後第4弾となるフルアルバムのリリースが決定した。

6月24日に発売される本作のタイトルは『人生』。初回生産限定盤A・初回生産限定盤B・通常盤・ファンクラブ盤(完全生産限定盤)の全4形態でのリリースとなる。

アルバムには「片想い」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌)、「涙の正体」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)、「主人公」 （フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング)、「まなざし」 (映画『金子差入店』主題歌)、「燦然」 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)、「生きがい」 (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)の既発シングル曲に加え、新曲6曲を収録した全12曲を収録。

これまで発表されてきた楽曲たちと新たに生まれる楽曲が並び、現在のSUPER BEAVERの魅力を凝縮したフルアルバムとなる。初回生産限定盤・ファンクラブ盤(完全生産限定盤)には、それぞれ異なる豪華ライブ映像の収録が予定されており、さらに三方背ボックス・デジパック仕様となっている。

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あなたの人生が音楽になる瞬間」ライブで渋谷が口にする言葉は、即ち自分たち自身にも言えることであり。結成から20年が経ち、生きる意味と呼べそうなものを一つまた一つと見つけながら、それを失くしてしまわぬよう大事にしたり。SUPER BEAVERというバンドが人生そのものになってきた今だから望むこと、望むから苦しいこと、人が生きようとするから生まれる感情。それを歌にしたい、それがSUPER BEAVERの音楽なんだと今改めて強く思っています。人生を音楽にして、それを歌い鳴らすことがまた僕らの人生でもある。向き合い続ける瞬間そのものが希望であり、希望を持ち続けることが生きるということなのかもしれないと、そう想いながら付けた『人生』というアルバムタイトルです。

SUPER BEAVER柳沢亮太

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◾️『人生』

発売日：2026年6月24日(水)

予約：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Jinsei_PKG 【初回生産限定盤A (CD+BD)】

￥8,000円(税抜) SRCL-13720〜13721

・三方背ボックス

・デジパック仕様 [収録内容]

・DISC1

燦然 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)

生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)

涙の正体 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)

片想い (NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌)

主人公 (フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング)

まなざし (映画『金子差入店』主題歌)

含む全12曲収録 ・DISC2

ライブ映像収録予定 【初回生産限定盤B (CD+DVD)】

￥7,500円(税抜) SRCL-13722〜13723

・三方背ボックス

・デジパック仕様 [収録内容]

・DISC1

収録曲共通(全形態) ・DISC2

ライブ映像収録予定

※初回生産限定盤Aと内容共通 【通常盤(初回仕様)】

￥3,300円(税抜) SRCL-13724

[収録内容]

・DISC1

収録曲共通(全形態) 【ファンクラブ盤（完全生産限定盤）(CD+DVD)】

￥7,500円(税抜) SRC8-48〜49

[収録内容]

・DISC1

全形態共通 ・DISC2

ライブ映像収録予定 【対象店舗/特典内容】

Amazon.co.jp：メガジャケ

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルスマホサイズステッカー

TOWER RECORDS全店（オンライン含む）：オリジナルアクリルキーホルダー

楽天ブックス：オリジナルA4クリアファイル

セブンネット：オリジナルマルチショルダーバッグ

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルスクエア缶バッジ

Sony Music Shop：オリジナルアンブレラマーカー

SUPER BEAVER応援店：オリジナルポストカード

◾️＜SUPER BEAVER「都会のラクダ DOME TOUR 2026」＞ 2026年8月1日（土）、2日（日）

【大阪】 京セラドーム大阪

OPEN / START 15:00 / 17:00

GREENS：06-6882-1224 [平日12:00〜18:00]

http://www.greens-corp.co.jp 2026年9月22日（火・祝）、23日（水・祝）

【東京】 東京ドーム

OPEN / START 16:00 / 18:00

DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com ▼チケット代

指定席 \13,200

車椅子席 \13,200

スタンド後方席 \11,000

◾️＜都会のラクダ TOUR 2026 〜 ラクダトゥインクルー 〜＞

2026年

1月17日（土）・18日（日）【愛知】ポートメッセなごや 第1展示館

1月31日（金）・2月1日（土）【神奈川】Kアリーナ横浜

2月7日（土）・8日（日）【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ

2月21日（土）・22日（日）【広島】広島グリーンアリーナ

2月28日（土）・3月1日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館

3月7日（土）・8日（日）【北海道】北海きたえーる

3月20日（金・祝）・21日（土）【大阪】大阪城ホール