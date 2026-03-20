昨年１２月に第２子を出産した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海（あみ）が、最新ショットを公開した。

蜂谷は２０日、自身のインスタグラムを更新。「三連休初日は生憎の雨ー！ちょい寒なので早めに帰宅！兄バーグはチビバーグの真似をして、赤ちゃん用ベッドインベッドで寝てみたり、同じようにパパに抱っこされてみたり 赤ちゃんごっこを楽しんでるようです 笑」と記し、次男のベッドに寝て“赤ちゃんごっこ”をする長男を笑顔で見守る井戸田のショットなどをアップした。

「車も大好きで毎日はたらくくるまを聞いて歌って車のおもちゃを走らせて！！ステップワゴンに乗って窓から見える、タクシーやゴミ収集車、バス、トラックなどなど本や動画で見てた車が通ると推しがきたー！！！的なテンションで盛り上がるのが可愛いです かぞくで賑やかに過ごしてる時間が、嬉しいな〜」「＃ハンバーグ家 ＃近況」とつづった。

この投稿には、「ママになってから、さらに輝いている 可愛い」「全員可愛いです」「ママ綺麗」「癒しのお写真ありがとうございます」「兄バーグちゃん、チビバーグちゃん可愛くて毎回投稿楽しみにしています」「綺麗すぎて尊敬」「師匠の幸せそうな顔が素敵」「お兄ちゃん赤ちゃん帰りかな？やってみたいよね」などのコメントが寄せられた。

蜂谷と井戸田は２０２２年９月に結婚。出会いは１３年１２月の知人の食事会で、翌年９月に本格交際に発展したという。２４年７月に第１子男児、２５年１２月に第２子男児を出産。結婚発表の際は１９歳という年の差も話題になった。