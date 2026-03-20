グラビアアイドルの工藤唯が20日、自身のインスタグラムを更新。スノーボードや温泉を楽しむ姿を公開した。



【写真】夜空の黒と白い雪、ほんのりピンクの美肌が映える冬の露天風呂

「スノボ初心者だけど楽しかったです またいくぞ」とつづり、上下ピンクのウェアを着て、快晴の雪山でスノボを楽しむ様子を複数枚投稿。周りに雪の積もった露天風呂に入るふくよかな後ろ姿も披露したほか、「最後の写真は休憩中にお腹痛くなった顔」とスマホ片手に渋い表情を浮かべるコミカルなカットも添えた。



季節を楽しむ姿には、ファンから「ボーダー唯チャンかっけー」「冬満喫って感じ」「いいねー癒されるー」「スノボーに温泉なんて最高ですね」といったコメントが寄せられている。



また、X(旧ツイッター)では、ゲレンデで寝そべる姿とともに、2013～14年シーズンのJR東日本のスキー旅行キャンペーン・キャッチフレーズになぞらえ、「全部雪のせいだ」とひと言投稿。ファンからの「(当時CMに出演していた)川口春奈かと思ったら唯ちゃんだった」という書き込みに、工藤本人が「高校生の時よく川口春奈さんに似てるって言われてた」と返すなど、キュートな一枚からの交流が広がっている。



（よろず～ニュース編集部）