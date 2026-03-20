「カンヌ国際映画祭2023」レッドカーペットから2年半。心温まる作品で知られる田中壱征が監督し、脚本も手がけた新作オムニバス映画「雨のち晴れの予定―Tokyo Loss2」（2026年 日本 一般劇場公開予定）が2月15日、クランクアップした。

最後のロケ地となったのはニューヨークのマンハッタン。若き日の監督が「いつかは映画の舞台に」と思い続けていた場所だ。

23歳で初めて訪れ、「この街にどうにかして住みたい！」と憧れた。しかし、現実は大都会の片隅に身を置く程度の極貧生活。何とか踏ん張ったが、言葉の壁や差別もあり、2年半で逃げるように後にした街でもあった。

「実は初めての海外もニューヨーク。当時、JFK空港を離れる際、もっと大きくなってニューヨークに戻る、と誓いました。その後も何度か訪れましたが、今回念願だったマンハッタンでの撮影という夢をかなえることができました。関係者のみなさまには深い感謝しかありません」

出演者は松本明子、モト冬樹、奥村佳恵、いしだ壱成、酒井敏也、岸田敏志、南部虎弾、大林素子、小野寺丈、CAIYA、セインカミュ、原めぐみ、氏神一番、椎名まこら個性的な面々。最後のニューヨークロケではアメリカ出身のCAIYAが登場し、すべて英語でのセリフが展開されている。

「雨のち晴れの予定―Tokyo Loss2」は「Tokyo Loss」の続編。読んで字のごとく、どちらも大都会での喪失感をテーマとして盛り込みながら生きる希望や勇気を訴える作品だ。

「時代や環境が変わったとしても、今を生きてる私たちすべての人にエールを送り合えるヒューマンな作品になっていると自負しています」

初代「Tokyo Loss」は2018年にマンハッタンDCTV（ダウンタウン・コミュニティ・テレビジョン・センター）において英語字幕で上映された実績もある。

「都会で生きていると挫折、屈辱、苦悩、人間不信、孤独、寂しさ、そして平和感がない環境と常に向き合いながら、現実と毎日闘っています。でも、自分を信じて歯を食いしばって頑張って生きていけば、拾う神が必ず現れる。冷たい雨が降ったとしても必ず爽やかな太陽が見られる時が来ます」

そう話す田中監督はニューヨークではしばしば不思議な出会いを経験している。最初の訪問時に同じイミグレーションで目の前にいたのが当時19歳だった歌手の安室奈美恵さん。「当時の私は編集部の仕事を辞めた平凡な23歳。安室さんはすでに著名人で格差を感じたものです」と苦笑いした。

今回の滞在中にはK-POPグループTWICEのニューヨーク公演と重なったそうでプロデューサーの計らいもあってUBSアリーナ公演を”特等席”で鑑賞。大いに刺激を受けたという。

「TWICEはひとりひとり本当に魅力的でした。今回、ニューヨークでタイミングが合ったことにも感謝ですし、日本人同士、アジアン同士、とても励みになりました」

ニューヨークからサンフランシスコまでアムトラックで横断

さらに、田中監督は撮影終了後にもうひとつの夢を実現させた。ニューヨークからサンフランシスコまでアムトラック（全米鉄道旅客公社）によるアメリカ大陸横断鉄道の旅だ。シカゴで一度乗り換え、その後はデンバー、ソルトレイクシティー、サクラメント、サンフランシスコと3泊4日の旅程を終えた。

飛行機ではなく、アメリカの広さを体で感じ取る時間旅行。そのすべてが映画のワンシーンのようでもあったという。

「これまで深い関わりのあったアメリカ各地を列車に乗って、ノスタルジックな思いを振り返りたかったのです。そして真冬だからこそ味わえるロッキー山脈やシエラネバダ山脈、コロラド渓谷をこの目で見たいと。まさに絶景でした」

撮影後とあって疲労感はあったそうだが、車内では様々な人と出会い、プライスレスな体験をしたことで、すっかり心身ともに癒やされた。

「さすがに道中が長いので食堂車などで乗客の方や乗務員さんたちと会話をすると自然に家族や仲間感覚になってきました。時間に縛られない旅の良さを体験できました」

その中には亡くなった妻との思い出を大事にしながら単身で旅をしているおじいさん。離婚してさすらいの旅をしている中年男性。ファンキーでお酒をおごってくれるスキー愛好家のおじさん。やっと幸せをつかんだ大家族などなど。

「人種に関係なく、みんなそれぞれが展望車からの夕日を眺めながら思い出にふける。あの、何ともいえない瞬間はまるで大作映画のよう。サンフランシスコに着いたときは感動と別れの寂しさで自然と涙が出てきました」

その後、一時帰国した田中監督は、この記事が出るころにはもう一つの拠点としているフランスのパリに滞在している。

「またいつか、20代のときに味わったバックパッカーの気持ちで旅をしたい。パリでは新しい撮影に入りますが、今後も映像クリエイター人生を悔いなく続けていきたい」

2つの夢はかなえたが、その続きはまだある。

《プロフィール》

田中壱征（たなか・いっせい）1973年、千葉県生まれ。講談社「ベストモータリング」映像編集部を経て20代はアメリカ、イギリス、タイに在住。さらに世界32カ国を巡るバックパッカーとして各地を訪れ、帰国。現在、海外に3拠点を持ち、映像クリエイター活動を続けている。

取材・文/山本智行 内外タイムス