涙なしには見られないわんこの3ヶ月間が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で174万8000回再生を突破し、「健気な姿に感動した」「愛を感じました」「どれだけ好きなのかが伝わる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：12年間ふたりきりで暮らしてきた母と犬→突然の入院で3ヶ月間も会えずに…涙が止まらない『退院の日』】

大好きなお母さんが入院

TikTokアカウント「ashinagavivi」の投稿主さんは、ジャックラッセルテリア『ビビ』ちゃんの日常を紹介しています。ビビちゃんは、投稿主さんのお母さんが飼っているわんことのこと。ビビちゃんとお母さんは、12年間も2人暮らしをしていたそうです。

そんなある日、お母さんが突然の入院。2週間の予定だったため、投稿主さんがお世話をすることになりました。ご飯をあげたり、お外に連れて行ったりしたものの、ビビちゃんはお母さんがどこに行ってしまったのか不安でたまらなかったようです。慣れ親しんだ家から出すこともできず、投稿主さんが実家に通う形でお世話をしたそう。

ひとりぼっちで過ごす夜

しかし、お母さんの容体は悪化してしまいます。入院は伸びに伸び、最終的に3ヶ月間も帰れないことに…。急遽、家族や親戚で協力して、毎日朝晩実家に行ってお世話をすることになったといいます。ビビちゃんを残して帰宅しなければならないとき、投稿主さんは大変胸が痛んだとか。

そして3ヶ月後、お母さんは無事退院することになりました。久々の我が家に帰ったお母さんは、玄関で待ち構えていたビビちゃんと再会！！喜び合う2人の姿に、投稿主さんも家族も目が潤んでしまったそうです。

再会の瞬間、見せた姿とは…

しかし、ビビちゃんは意外な反応を示しました。部屋に入ると、お母さんに「ワン！ワン！」と文句を言い始めたのです。その必死な表情は「どこに行ってたの！」「待ってたんだよ！！」と悲しみをぶつけているよう…。ビビちゃんのお母さんへの愛が伝わる光景に、再び涙腺が緩みます…。

それから、ビビちゃんは、お母さんがいなくならないよう常にくっついているのだとか。また、お母さんの家で同居生活が始まり、2人暮らしから4人暮らしになったともいいます。

お母さんもビビちゃんも、賑やかな暮らしの中で幸せに過ごしてほしいものですね。

この投稿には「文句言ってるところ涙出た」「ずっとずっと一緒に幸せでありますように」「お母さんも無理せずご健康に！」などの温かなコメントが寄せられています。

ビビちゃんの日常はTikTokアカウント「ashinagavivi」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ashinagavivi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。