ガソリン価格の高騰を受け、政府は3月19日から元売り各社への補助金の支給を始め、県内でも160円台まで価格が落ち着いた店舗がみられました。



一方で、商社からガソリンを仕入れているスタンドでは反映までタイムラグがあり、価格は下げられないまま……近隣の店舗とも差が出ていて、頭を悩ませています。



18日、史上最高値を更新し、全国平均価格で1リットルあたり190円台まで高騰したガソリン価格。20日、新潟市内で車を走らせてみると……





レギュラーで160円台と価格が落ち着いている店舗が多く見られました。さらに……＜記者リポート＞「ここの道には行列ができていますが、この先にはガソリンスタンドが あります」150円台まで価格が下がった店舗には給油待ちの車が列をつくっていました。一方で、20日時点でまだ180円台のところも……新潟市西蒲区の「イエスト」は、元売りの系列に属さず、商社からガソリンを仕入れるプライベートブランドのガソリンスタンドです。【イエスト 平倉浩幸 常務取締役】「仕入れから販売まで全部自己責任で資金調達も自己責任でやるスタンドなんで」政府の補助金の対象となっているのは元売り各社。こちらのスタンドに届くまでには商社が間に入るなどの理由から、価格の反映にタイムラグが発生するといいます。イエストでは19日の時点でレギュラーで194円。20日は12円の値下げをしました。高い価格で仕入れたガソリンはまだ在庫が残っているといいますが、早めに価格を下げたといいます。それでも、補助金を受けた他社との価格差の影響か、給油に訪れる車は普段の半分程度に……【イエスト 平倉浩幸 常務取締役】「補助金というのは素直に全同業者もそうですけども、スタートしたらその日から使えるような仕組みにしてもらいたい。（望むのは）平等ですね」店舗によっては20円ほど差がついているガソリン価格。利用者にも戸惑いが生じています。【消費者は】「（価格は）一定にしてほしいですよね。そこだけが安いとかここだけが高いじゃなくて一定にしてもらわないと、うちらは探しながら走るのもそれもまた面倒な話ですし」生活に直結するガソリン価格。経済産業省は平均価格が170円程度に落ち着くには1～2週間かかるとの見通しを示しています。