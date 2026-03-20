北海道コンサドーレ札幌は、

あす(21日)にホームで現在同じグループリーグ首位の甲府と対戦します。



チームはきょう宮の沢で最終調整を行い、

今季初の連勝とホーム初勝利が懸かる一戦に向けて意気込みを語りました。



■川井健太監督

「前節の勝利を受けてチームの雰囲気も良くなっていると思う。 2日オフを取ったっていうのもあるし、キャンプから帰ってきたというのもあって選手たちの表情としては良かった。あすの甲府との試合は、前節の磐田戦よりも会場に来ていただける人数は間違いなく多いと思うし、我々のホームスタジアムでやるっていうのは我々の家でもあるので、そこで来てくれたお客さんにどういうおもてなしをするのか。やっぱり一番いいものを持って帰ってもらう。僕らは料理人でもないしミュージシャンでもない。フットボーラーの集団としてピッチの中でボールを使って相手とフットボールをして、やっぱり感動というものを与えなければいけない。それを目指して 100パーセントで挑みたいと思う」





■家泉怜依選手「前節クリーンシート(無失点)を達成できたことに関しては、最低ラインだと思っている。これまで毎試合 失点してしまっていたので、守備陣は攻撃陣が1点取ってくれれば勝てる状況をやっぱり作らなきゃいけない。悔しいとかじゃなくて、もう不甲斐ないというか最低ラインにも立ててない状況だった。クリーンシートは本当に継続していかなきゃいけないし、クリーンシートできたっていうよりかは、それは当たり前ぐらいにしないと上は目指せないしJ1にも戻れないと思うので、そこは最低限にやっていくべきだなと思う。あすの試合もできるだけリアクションのプレーにはならず、自分たちからアクションを起こしてプレーきるような守備をしていきたいと思う」■木戸柊摩選手「個人としてはやっぱり目に見える結果を出したい。今シーズンを通してミドルシュートを決め切れる選手になりたいしアシストも増やしたい。よりペナルティエリアに近い場所でラストパスを出すプレーを意識して結果に繋げたいと思う。前節勝てたことでチームの雰囲気はすごく良い。次の相手の甲府も調子がいいが、2連勝しなきゃいけないと思っている。前回のホーム戦では負けてしまったので、今回は絶対に勝ってファンの方々と勝ちを分かち合いたい。『今週は絶対に勝負の週になる』と全員の意識が1個上がっているので強度高くやっていきたいと思う。昨季も、勝った次の試合で勝てない・連勝できないところがあった。ここで連勝できればチームの雰囲気はもっと良くなる。今回はホームで試合ができるので、内容もそうだが、まずは結果。勝ちだけにこだわってやりたい」■堀米悠斗選手「大和ハウス プレミストドームは声の反響を含め、独特で素晴らしい雰囲気がある。改めてあの声援を背に戦える実感が湧いている。今は楽しみな気持ちがめちゃくちゃ強い。昇格するチームは、ホームで勝つもの。今シーズンホーム初勝利を一番に考えてプレーしたい。開幕戦は白のアウェイユニホームだったし、その後出場した時も白。自分にとって『赤黒のユニフォーム』はこだわりがあるので、より強い気持ちを持って入りたいと思う。その姿勢をプレーで示してチームメイトにも伝染させていきたい」