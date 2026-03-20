沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、2人が死亡した事故。海上保安庁は20日、船を運航していた市民団体の事務所など関係先に家宅捜索に入りました。

■「協力する気持ちはみんな一緒」 市民団体拠点など家宅捜索

防ぐ手立てはなかったのでしょうか。沖縄県名護市の辺野古沖で小型船2隻が転覆し、17歳の女子高校生と船長の金井創さん（71）が亡くなり、生徒ら14人がケガをした事故。亡くなった女子高校生は発見された際、救命胴衣の一部が船体内部にひっかかった状態だったことがわかっています。

安全管理に問題はなかったのか。20日午前、海上保安庁は業務上過失致死傷などの容疑で、船を運航していた市民団体「ヘリ基地反対協議会」の活動拠点や事務所に家宅捜索に入りました。

捜索はおよそ2時間半。その後、取材に応じたのは、船を運航する団体の共同代表です。

ヘリ基地反対協議会・仲村善幸共同代表

「真実を明らかにしましょうと。捜査の方々には全面的に協力する気持ちはみんな一緒」

■事故当日は波浪注意報 元海保本部長「転覆事故が予見、予見可能性ある」

元海上保安庁で、事故のあった海域でも救助や警備にあたった経験のある遠山純司氏はこの捜査について…。

元海上保安本部長・遠山純司氏

「船長以外に誰が船の安全運航について責任を持っていたか、その辺の責任関係の所在明らかにするためにやったのも1つの目的」

事故当日、現場の海域にはおよそ4メートルの風が吹き、波浪注意報が発表されていました。しかし、船の出航については、船長の判断に委ねられていたことがわかっています。この出航の判断については。

元海上保安本部長・遠山純司氏

「これは絶対あるべきではない。沖縄中部南部の海域で波浪注意報が出ることは、波高2.5メートルの波が予想される、そういう注意。転覆事故が予見される、予見可能性がある」

海上保安庁は20日、亡くなった女子高校生が乗船していた小型船「平和丸」の船長から任意で事情を聞きました。

事故当時の船の運航状況や安全管理体制に問題はなかったのか。全容解明に向け、捜査が進められています。