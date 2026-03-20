令嬢に毎日会いに来て、愛を伝える貴族青年。ついに王都で一緒に暮らすことを提案し…／私を好きすぎる勇者様
『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに(多分、また失敗した) 1』（くまのみ鮭：漫画、琴子：原作/キルタイムコミュニケーション）第8回【全12回】
【漫画】『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに(多分、また失敗した) 』を第1回から読む
20歳の誕生日に必ず魔物に食い殺される運命を持つ伯爵令嬢・リゼットは、前世の記憶を引き継いだまま4回目の人生を送っている。今世こそは長生きするため、魔物の出ないと言われるド田舎の聖域で静かに暮らしていた。そんなある日、偶然出会った貴族令息の美青年ラルフに「貴方のために生きてきました」と伝えられて――!? 『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに(多分、また失敗した) 1』を好評につき再連載。死の運命に抗うヒロインと、従順なハイスペックヤンデレ勇者の一途な溺愛ファンタジーをお楽しみください。結末に大注目の最終4巻は3月13日発売です！
【漫画】『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに(多分、また失敗した) 』を第1回から読む
20歳の誕生日に必ず魔物に食い殺される運命を持つ伯爵令嬢・リゼットは、前世の記憶を引き継いだまま4回目の人生を送っている。今世こそは長生きするため、魔物の出ないと言われるド田舎の聖域で静かに暮らしていた。そんなある日、偶然出会った貴族令息の美青年ラルフに「貴方のために生きてきました」と伝えられて――!? 『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに(多分、また失敗した) 1』を好評につき再連載。死の運命に抗うヒロインと、従順なハイスペックヤンデレ勇者の一途な溺愛ファンタジーをお楽しみください。結末に大注目の最終4巻は3月13日発売です！