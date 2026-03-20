アイドルマスター シャイニーカラーズ×雀魂のコラボ着せ替え衣装「樋口円香 おしごとエフォートレス Ver.」フィギュアの原型が公開
【樋口円香 おしごとエフォートレス Ver.】 3月20日 原型公開
(C)2019 Soul Games, Inc. (C)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
Infinity Studioは、フィギュアブランド「SSR FIGURE」より「樋口円香 おしごとエフォートレス Ver.」の原型を公開した。
本商品は「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりノクチルの「樋口円香」を「雀魂」コラボで登場した「おしごとエフォートレス」の衣装で立体化したもの。
スーツ姿に手にした資料や冷ややかな視線などが再現され、脚を組んだ姿勢も細かく造形されている。
～原型公開～- SSR FIGURE (@SSRFIGURE) March 20, 2026
SSR FIGUREより、アイドルマスター シャイニーカラーズ × 雀魂 コラボ着せ替え
「樋口円香 おしごとエフォートレス Ver.」フィギュア 原型開発中!
「このレポート、真剣に書いてこれ？」
続報をお楽しみに~#シャニマス #雀魂 #樋口円香 #フィギュア pic.twitter.com/VKEGDho4Pr
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