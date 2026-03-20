【樋口円香 おしごとエフォートレス Ver.】 3月20日 原型公開

Infinity Studioは、フィギュアブランド「SSR FIGURE」より「樋口円香 おしごとエフォートレス Ver.」の原型を公開した。

本商品は「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりノクチルの「樋口円香」を「雀魂」コラボで登場した「おしごとエフォートレス」の衣装で立体化したもの。

スーツ姿に手にした資料や冷ややかな視線などが再現され、脚を組んだ姿勢も細かく造形されている。

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