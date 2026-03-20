＜旦那が家にいる＞冷蔵庫を物色してストレスMAX！将来夫婦だけの生活になると思うと辛すぎて頭痛…
普段は仕事で家にいない旦那さんも、お正月やお盆などの休みには、長く家にいることもあるのではないでしょうか。旦那さんがいるからこそできることもあれば、逆に旦那さんが家にいることがストレスになることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『正月休みやお盆休みで旦那が家にいる。というか、家にいすぎ。ソファーを占領しているし、頻繁に冷蔵庫を確認して腹が減ったと動き回ってうざい。せっかくの休日でも、気が休まらない。現在37歳夫婦で、子どもは高校生と中学生。もうそろそろ夫婦だけの生活が待っているかと思ったら、恐ろしい』
旦那さんがずっと家にいるのは辛い
『ずっと家にいられるのもうざいね。うちはパチンコに出かけていないことが多いけれど、「お腹すいた！」、「ご飯は何？」と言いながら帰ってくるのがうざい』
『同じくです。キッチンに立つとまとわりついてくるのがうざい』
『うちの旦那の場合はタイミングが悪すぎて鬱陶しい。私がキッチンを使い始めると、急にキッチンで洗い物を始めたり、私が何か用事があって廊下に出ると、高確率で旦那も廊下に出てくるから狭いところで譲り合わないといけなかったりします。悪気はないみたい。どうも、誰かがそれをやっているのを見ると「そういえば自分にも似たような用事があったんだった。よし、今やろう！」と思ってしまう模様』
旦那さんが何にもしないで家にいるのに、ご飯のメニューを気にしたり、出てくるのを待っていたりする姿がママの視界に入ると、鬱陶しいと感じることもあるそう。またママが動くタイミングで一緒に動くこともあり、狭い場所では邪魔になってしまうことも。旦那さんには悪気はないようですが、「なぜ今のタイミング？」と思うと、イラッとしてしまいますね。
単身赴任が終わらなければいいのに……
『単身赴任が終わるのが恐怖』
旦那さんが単身赴任をしていると、普段の生活に旦那さんはいません。旦那さんの分の食事の用意や洗濯などが要らない状況ですが、いずれは単身赴任が終われば家に戻ってくるでしょう。そうなると、自分と子どもたちのことだけを考えていればいい生活ができなくなりますね。それが嫌と感じているママもいます。旦那さんの単身赴任が終わらなければいいのに、そんな思いもあるようですね。
家にいる旦那さんにストレスマックス。できる対応策は？
旦那さんを子どもの1人だと思う
『大きい子どもだと思うようにしたら腹が立たなくなったよ』
家にいる旦那さんに手がかかってイライラするとしても、旦那さんを子どもの1人だと思うようにしたら、怒りがおさまったというママもいました。子どもならばママが食事の用意などをすることになるので、そういうものだと思って受け入れることも気持ちの上での対応策になってくるようです。
旦那さんの部屋を作る
『旦那さんの部屋を作る』
『常に別室にいるようにしている。物音で気配は感じるけれど、視界に入れないだけでも随分と楽』
旦那さんがリビングやキッチンにいることに抵抗があるならば、旦那さん専用の部屋や空間を作ってみてはいかがでしょう。そうすれば旦那さんが部屋にいる間は、ママの視界から消えるので気にならなくなるでしょう。
投稿者さんが外に出るようにする
『知り合いのママ友は、テニスを習い始めて休日は出かけるようにしているそう。夜も練習ができるみたいで、顔を合わせないように先に夕飯だけ作って、旦那さんが帰ってくるタイミングを見計らって家を留守にしていると言っていた』
『平日休みで土日勤務の仕事をしたらいいのでは？』
『仕事を増やしたよ！ 子どもたちは大学入学と共に一人暮らしを始めたので、末っ子が家を出たタイミングで完全に仕事中心の生活に変えたよ』
旦那さんが家にいる時間帯に投稿者さんが外出すれば、旦那さんにイライラすることもなさそう。例えば習い事などをすると練習に出かけることもできそうです。また仕事を入れれば、その分収入も増えますから家計にもメリットが出てきますね。旦那さんが家から出ないのであれば、投稿者さんが出る。あえて離れる時間を作る方法もありそうです。
夫婦2人になると、いずれ慣れてくるかも
『私も投稿者さんみたいな時期があったけれど、結局子どもが自立して、2人だけの生活になったら、なんとなく慣れたよ』
今は旦那さんが長く家にいることに抵抗を感じていても、いざ2人の生活が始まると、やがて慣れてくることもあるのでしょう。最初のうちは鬱陶しいと感じることもあるでしょうが、いずれはママたちも自分のやりたいことを見つけるなど、子どもがいない生活を満喫するようになるのかもしれませんね。他のママたちのアドバイスも参考にしながら、旦那さんと2人だけの生活にため息をつくよりも、自分の時間が増えると捉えてポジティブに考えると気持ちも軽くなりそうです。