ヤドカリ釣りやウニにタッチ

3月20日、沼津市の水族館「伊豆・三津シーパラダイス」では、体験型の新エリア「いそあそBOXさわれるんか～い」がオープンしました。

【写真を見る】「伊豆・三津シーパラダイス」で新エリア「いそあそBOXさわれるんか～い」がオープン

＜子ども＞

Q. 今触っているのは何？

「ヤドカリさん！」

「くすぐったかった」

エリア内では、ウニやウズガイなどを触ったり、イカを干したエサでヤドカリ釣りを楽しむことができます。

＜子ども＞

「これってガンガゼ？」

＜飼育員＞

「ガンガゼじゃない、ムラサキウニ」

「触れた～」

「わあ、怖い～」

バックヤードが覗ける空間 飼育員との交流も

飼育員との距離が近いのも魅力のひとつです。

バックヤードとの壁を取り除いたことで、水族館の裏側も覗ける空間になりました。

＜伊豆・三津シーパラダイス飼育員 秋谷麻彩子さん＞

「飼育員の距離が近いということで質問がしやすかったり、声掛けやすかったりとか、飼育員ならではのことをお客さんに伝えることができるかなと思います」

そのほか、入り口のフォトスポットもリニューアルし、オリジナルキャラクター「うちっちー」と写真を撮ることができます。