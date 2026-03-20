「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、フライ級王座戦で挑戦者の“沖縄のバケモノ”龍志が王者野田蒼に衝撃のＫＯ勝ち。新王者に輝いた。龍志は大会前のオーディション内容の漏えいのため、２大会の出場停止となるが、出場停止前に最高の形でベルトを奪取した。

元Ｋ−１戦士の野田がスピードあふれる展開で攻め立てたが、龍志が見極めて、残り１０秒を切って左フックを当ててぐらつかせると、さらに左フックをたたきつけてリングに沈めた。野田はうつぶせで倒れたまま、動けなかった。

試合後は、連勝を続けるドラゴンが乱入し、対戦を要求。朝倉に「次、福岡でやらせてもらえませんか？（出場停止）解除してやってください」と求めた。朝倉は「考えときます」と返答。その後「龍志さんが勝つと困っちゃうなと言ってたら勝っちゃいましたね。チャンピオンがネタバレすると困りますよね。反省してるのかしてないのかわからないですけど、視聴者が見たいなら次で考えましょう」と語っていた。

大会は公式のＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）でＰＰＶ配信されている。