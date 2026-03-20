元lol・hibiki、妊娠発表 夫とのマタニティフォトも公開「これまでの自分との違いやイメージや期待の変化に対し戸惑いや不安を感じ」
【モデルプレス＝2026/03/20】男女混成ダンス＆ヴォーカルグループ・lol-エルオーエル-に所属していたhibiki（28）が3月20日、自身のSNSを通じて妊娠を発表した。
【写真】28歳元男女グループメンバー、マタニティフォトで夫とキス
hibikiは「みなさまにご報告です」とし「この度、新しい命を授かりました。私たち2人のもとにやってきてくれたベイビー」と妊娠を発表。「元気に生まれてきてくれることを心の底から願いながら今はかけがえのない1日1日を大切に過ごしています。結婚そして妊娠という大きな変化の中でこれまでの自分との違いやイメージや期待の変化に対し戸惑いや不安を感じ、今もなお揺れ動く日もあります」と率直な思いをつづっている。
今後への意気込みを記すとともに「ひびきベイビー共々引き続きどうぞよろしくお願いします 毎日いろいろな変化を受け入れ、愛しながら、今日もこうしてハッピーでいられるのは本当に本当にみんなのおかげですいつも心からありがとう」とファンへ感謝を伝えた。
また投稿には、ふっくらとしたお腹が際立つソロショットや、夫とキスをしている写真など、多数のマタニティフォトも添えている。
hibikiは、2025年12月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元男女グループメンバー、マタニティフォトで夫とキス
◆hibiki、妊娠発表
hibikiは「みなさまにご報告です」とし「この度、新しい命を授かりました。私たち2人のもとにやってきてくれたベイビー」と妊娠を発表。「元気に生まれてきてくれることを心の底から願いながら今はかけがえのない1日1日を大切に過ごしています。結婚そして妊娠という大きな変化の中でこれまでの自分との違いやイメージや期待の変化に対し戸惑いや不安を感じ、今もなお揺れ動く日もあります」と率直な思いをつづっている。
◆hibiki、ふっくらお腹披露
また投稿には、ふっくらとしたお腹が際立つソロショットや、夫とキスをしている写真など、多数のマタニティフォトも添えている。
hibikiは、2025年12月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
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