春の選抜高校野球大会。鹿児島の神村学園は20日、1回戦に臨み、前回優勝の神奈川の横浜に完封勝利で初戦突破です。

（記者）「満員の甲子園球場、神村の応援団も200人以上集まりました」

去年優勝の横浜との1回戦。0対0で迎えた3回表。神村学園は、この回先頭の9番平石が内野安打で出塁。送りバントで1アウト2塁のチャンスに、2番田中。

変化球にうまく合わせてセンター右へ。鮮やかに先制します。

（田中選手の父 文彦さん）「やっと打ってくれた。夏全然打てなかったので、ほっとしている」

さらにチャンスは続き、1アウト1塁3塁で4番川粼。犠牲フライで追加点。2対0とします。

投げては先発龍頭が制球良くアウトを積み重ねます。

（龍頭選手の母 知花さん）「仲間を信じて、投げ切ってるんだと思う。たくましく思う」

終盤、打球がたびたびサードへ。森友がファインプレー。龍頭の好投にバックが応えます。

しかし、2対0のまま迎えた9回ウラ。ヒットとデッドボールで2アウト満塁。一打逆転サヨナラのピンチを迎えますが・・・。

最後は変化球で空振り三振。完封勝利で初戦突破です。

（完封勝利 龍頭汰樹投手）「何度も助けてもらったので、最後は自分で抑えてやろうと気持ちになった」

（梶山侑孜主将）「横浜に勝つという気持ちでやってきた。龍頭も悔しい思いもしてきたと思う。流石だなと思いつつ、ほっとしている」

神村学園の2回戦は大会7日目、順調にいけば今月25日に岩手の花巻東or奈良の智辯学園と対戦します。

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