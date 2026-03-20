ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。3月15日（日）の放送では、「頑張るアナタを応援したい！『チアアップ』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

※写真はイメージです

・1位：ZARD「負けないで」・2位：サンボマスター「できっこないを やらなくちゃ」・3位：ももいろクローバーZ「DNA狂詩曲 -ZZ ver.-」・4位：光GENJI「勇気100%」・5位：椎名林檎「NIPPON」・6位：ももいろクローバーZ「吼えろ」・7位：緑黄色社会「Mela!」・8位：SUPER BEAVER「生きがい」・9位：ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」・10位：玉置浩二「田園」今回の「頑張るアナタを応援したい！『チアアップ』ソングTOP10」は、魂を震わせるストレートなメッセージが心に深く刺さる、3位のももいろクローバーZ「DNA狂詩曲 -ZZ ver.-」、そして2位のサンボマスター「できっこないをやらなくちゃ」を僅差で抑え、ZARDの「負けないで」が1位を獲得しました。イントロの1音目から響く4つ打ちのドラムが心地よく、寄り添う“伴走者”のような歌詞が、聴く人の心にダイレクトに届く点が支持を集めた要因といえます。ランクインした楽曲に共通しているのは、単なる「頑張れ！」という応援を超えた“普遍的な肯定感”です。曲を聴いた瞬間に視界が開け、歌詞の一言一言が一歩踏み出すための力になる。まるで気持ちを整えるサプリメントのような楽曲がそろったTOP10となりました。次回3月22日（日）の放送テーマは、「れにちゃんマラソンお疲れ！ 自己肯定感マシマシ!! ポジティブソングTOP10」です。



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＜番組概要＞番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10放送日時：毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹