3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月16日（月）の放送では、4月からの新生活を控えた生徒（リスナー）からの相談に、メンバーが自身の経験を交えてエールを送りました。

Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架

大森：今日の授業なんですけども……もう、3月中旬に入ってきました！ 最近は、生徒のみんなから新生活にまつわるメッセージとか相談が増えてきました！ 来月からもう4月ですからね！ ということで、今日はそんな皆さんの新生活関連の書き込みをチェックしていこうと思います！3月1日に卒業した高校3年生です！ 私は今、北海道の田舎の方に住んでいるのですが、4月からは東京の音楽の専門学校に行くために一人暮らしを始めます。将来は楽器を製作したり直したりするお仕事に就きたいと考えています！地元や親元を離れるので、楽しみもありますが不安や怖さの方が大きいです……。ミセス先生が高校3年生のときには、こういった不安はありましたか？ 4月からの新生活、ミセス先生の曲を聴いて全力で頑張っていこうと思います！（北海道 18歳 女性）大森：ありがとうございます！若井・藤澤：ありがとう〜！大森：りょうちゃん（藤澤）は、上京した人ですから。藤澤：そうです！ From長野ですからね！ でも、やっぱり上京したときは寂しかったですよ！ 上京して、駅で親とバイバイして、新幹線に乗って、東京に着きました！ で、その泊まる初日ですよ！ 泊まるというか……1日目？ 一晩目？ 上京初日ですよ！大森：東京に来た初日ね！藤澤：もう大号泣！大森：寂しくて？藤澤：寂しくて！「ああ、ここから始まるんだなぁ」みたいな。大森：おお〜。藤澤：今の今まで、自分自身の身の回りのこともあまりやってきたわけでもなかったから。「全部自分でやるんだ」っていうのはドキドキでしたけれども。なんか、案外そんなに難しいことでもないというか。1個1個ゆっくり、自分のペースでやっていけばいいことだし。親とも連絡を取ったりとか、友達と連絡を取ったりして、不安がらずに楽しんでほしいなって思いますよ！大森：まあ、ちょっと休みの日に帰りたくなっちゃったら、帰っちゃっていいんだから！若井：そうよそうよ！藤澤：で、ちゃんとやりたいことがあるのは素敵なことだよね！ それを持って上京してくるっていうのは。大森：楽器を作ったり直したりということですね！ ぜひ頑張ってほしい！若井：きっとそこで新しい出会いがあったりとか、自分の新しい世界が待っていると思うので、ぜひ全力で楽しんでください！

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624