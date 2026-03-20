俳優・山田裕貴が２０日までに自身のＳＮＳを更新。出演ドラマの撮影オフショットを披露した。

４月期のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（主演・堤真一、日曜・後９時）に出演する山田はインスタグラムで、車いすラグビーに取り組む様子をアップ。「エキストラの皆様 本当に本当にありがとうございました たくさんお集まり頂き みんなに力をくれてありがとうございます」と感謝の言葉を記し、「最強の日曜劇場が撮れた気がします 日曜劇場最強チームです 初参加なので他はわかりませんが」とつづった。最後に「お楽しみに」とよびかけた。

この投稿には「楽しみにしています！！！！」「エキストラ、参加しました！車椅子ラグビーの迫力、凄かった 出演者の方々、スタッフの方々の熱意も、凄かった」「山田さんには会えませんでしたが撮影風景が見れ楽しく参加させていただきました。とにかく最後まで何事もなく無事に撮影終えられますように！！」「１日でしたがエキストラ参加させていただきました。貴重で素敵な体験をありがとうございました！」などのコメントが寄せられている。