鳥取砂丘を月面に見立て…探査機技術競う 宇宙開発の競争力強化へ
鳥取砂丘を月面に見立て、自作の探査機で技術力を競い合う大会が開かれました。
この日、鳥取砂丘近くの月面実証フィールド「ルナテラス」で行われた「鳥取ローバーチャレンジ2026」。鳥取砂丘の砂が、月面の砂「レゴリス」に似ているとして、月面でのミッションを想定して、探査車・ローバーの走行技術を競いました。
ローバーは月で動いていることを想定して、機体が直接見えないよう視界をふさいだ状態で大会は進みます。
「これさっきと同じ石じゃない？ 溶岩っぽいぞこれ、白っぽい」
「科学探査」と銘打った競技では、岩石のサンプルを拾って調査したり、坂を上って広い範囲を観測したりと、様々なミッションに挑みました。
高校生や大学生のチームに加え、今年からは社会人も参加可能に。基礎的な技術の習得を目指すエントリー部門は17チーム、より高度な技術を目指すエキスパート部門は6チーム参加、競技参加者は去年の3.7倍の232人と大勢が参加しました
前回大会の優勝チームは…
――去年との違いはありますか
ARES Project・永原陵司さん
「タイヤの大きさってどう変化してますか、去年から」
チームメンバー
「（タイヤは）300から380ほど」
ARES Project・永原陵司さん
「直径だけ？」
チームメンバー
「内部構造もだいぶ(変わった)」
ARES Project・永原陵司さん
「こういった砂の環境というのは日本で唯一ここしかない。自分たちにとっては貴重な機会かなと」
鳥取県商工労働部・和田淳秀参事
「何回も数を繰り返すことで、どんどんレベルアップしていってですね、日本の競争力の強化につながっていけば、鳥取県としてもうれしい」