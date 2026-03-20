鳥取砂丘を月面に見立て、自作の探査機で技術力を競い合う大会が開かれました。

この日、鳥取砂丘近くの月面実証フィールド「ルナテラス」で行われた「鳥取ローバーチャレンジ2026」。鳥取砂丘の砂が、月面の砂「レゴリス」に似ているとして、月面でのミッションを想定して、探査車・ローバーの走行技術を競いました。

ローバーは月で動いていることを想定して、機体が直接見えないよう視界をふさいだ状態で大会は進みます。

「これさっきと同じ石じゃない？ 溶岩っぽいぞこれ、白っぽい」

「科学探査」と銘打った競技では、岩石のサンプルを拾って調査したり、坂を上って広い範囲を観測したりと、様々なミッションに挑みました。

高校生や大学生のチームに加え、今年からは社会人も参加可能に。基礎的な技術の習得を目指すエントリー部門は17チーム、より高度な技術を目指すエキスパート部門は6チーム参加、競技参加者は去年の3.7倍の232人と大勢が参加しました

前回大会の優勝チームは…

――去年との違いはありますか

ARES Project・永原陵司さん

「タイヤの大きさってどう変化してますか、去年から」

チームメンバー

「（タイヤは）300から380ほど」

ARES Project・永原陵司さん

「直径だけ？」

チームメンバー

「内部構造もだいぶ(変わった)」

ARES Project・永原陵司さん

「こういった砂の環境というのは日本で唯一ここしかない。自分たちにとっては貴重な機会かなと」

鳥取県商工労働部・和田淳秀参事

「何回も数を繰り返すことで、どんどんレベルアップしていってですね、日本の競争力の強化につながっていけば、鳥取県としてもうれしい」

大会ではこのほかにも、指定されたポイントを通過する自律走行や現場の測量や資材の運搬を行う無人建設のミッションで競うということです。