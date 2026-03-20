◇プロ野球 オープン戦 巨人-楽天(20日、東京ドーム)

開幕投手に内定している巨人・竹丸和幸投手が、5回1失点でシーズン開幕前最後の実戦を終えました。

この試合でオープン戦3戦目の登板となった竹丸投手。前回10日のソフトバンク戦では、5回7奪三振、無失点で好調をアピール。ここまで2試合7イニングを『0』で抑えていました。

この日は初回、楽天先頭の中島大輔選手にしぶとくセンター前ヒットを許しますが、 後続を打ち取り、無失点の立ち上がり。しかし2回、1アウトから楽天6番の浅村栄斗選手へ投じた2球目、126キロのスライダーが真ん中高めに浮く失投に。これを一振りで捉えられ、レフトスタンドに飛び込むソロ本塁打を浴びました。

竹丸投手はこれがオープン戦初失点、初被弾。それでもポーカーフェイスを貫き表情は変えず、以降は3回、4回と無安打に抑えました。

5回には先頭の宗山塁選手に2回以降、久しぶりに安打を許しますが、後続を打ち取り、流れを渡さず。5回の攻撃で代打を送られ降板となりました。

竹丸投手は5回85球を投げ、被安打3、毎回の6奪三振、2与四球の1失点。先発投手の役目を全うしました。なお、2回2アウト1塁の場面では初打席をむかえ、バントの構え。うまく転がしますが、3アウトで攻撃を終えました。