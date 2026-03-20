今年1月に歌手キース・アーバン（58）との離婚が成立したばかりの女優ニコール・キッドマン（58）に、早くも新たなロマンスのうわさが浮上して話題を呼んでいる。

ことの発端は、新作ドラマ「スカーペッタ」の米ニューヨークプレミアで共演する俳優サイモン・ベイカー（56）とレッドカーペットで手をつないでいる姿がキャッチされたことだった。報道によると、2人は上映会終了後に一緒にアフターパーティーに向かう姿も目撃されたという。

ともにオーストラリア出身の2人は数十年来の知人で、製作総指揮を務めるキッドマンがベイカーに「一緒にやって欲しい」と同作への出演を強く呼びかけたことで共演が実現したという。報道によると、キッドマンはベイカーの元妻とも親しく、2人の息子の名付け親でもあるといい、長年の親交も今回の熱愛報道に拍車をかけている。

世界的ベストセラー作家パトリシア・コーンウェル氏の代表作「検屍官」シリーズを原作とした同ドラマで、キッドマンはベイカー演じるベントン・ウェズリーFBI捜査官とともに、残忍な連続絞殺事件を調査をする主人公の検屍官ケイ・スカーペッタ役を演じている。

2006年に結婚したキッドマンとアーバンは、昨年9月に別居が報じられ、その直後にキッドマンが「和解し難い不和」を理由に離婚を申請。キッドマンは復縁を望んでいたものの、若手歌手との不倫関係が取り沙汰されたアーバンにその意思はなく、離婚を決断したと伝えられている。（千歳香奈子）