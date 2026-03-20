【七輪焼肉安安】「春のタン祭り」は牛タンやベビーアワビがお得！300円台メニューも。関東店舗限定で開催《4月30日まで》

富士達が展開する「七輪焼肉安安」で、「春のタン祭り」を2026年3月19日から4月30日まで開催しています（一部店舗を除く関東店舗限定）。

注目のベビーアワビは462円！

焼肉メニューの中でも主役級に人気の牛タンが、お得な特別価格で楽しめる毎年大好評のフェア「春のタン祭り」。

今年は王道の牛タンや厚切り牛タンに加え、生でも食べられる「ベビーアワビのお造り」や、フェア仕様にリニューアルした数量限定の「薄切り豚タン（ネギ塩風味）」が驚きの価格で登場しています。

さらに、タンと相性抜群のアルコールドリンクもお得になります。

フェア対象メニューは以下の通りです。

・牛タン塩：通常649円→539円（110円引き）

牛タンのほどよい弾力と、口いっぱいに広がる旨みがたまらない、王道中の王道です。

・厚切り牛タン 1枚：通常429円→385円（44円引き）

・厚切り牛タン 3枚：通常1089円→1045円（44円引き）

食べ応えのある厚切りの牛タンは、焼肉の満足度をぐっと高めてくれます。

・ベビーアワビのお造り：462円

生食可能なベビーアワビは、コリッとした食感と旨みがダイレクトに楽しめる一品。

・よくばりコンビ（厚切り牛タン×牛タン）：通常1232円→1155円（77円引き）

・薄切り豚タン（ネギ塩風味）：319円

・よだれモンサワー：通常429円→385円（44円引き）

・ニッカフロンティア：429円

「薄切りブタタン＜ネギ塩風味＞」は数量限定のため、売り切れ時には「厚切りネギ塩豚タン」に切り替えて提供予定です。

フェアの開催期間は3月19日から4月30日まで。今回のフェアは関東の店舗限定開催ですが、淵野辺店と綾瀬店はフェア対象外です。開催店舗はこちらから検索できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部