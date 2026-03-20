MYERAが、2月2日に配信リリースした最新曲「Crushproof!」のMVを本日3月20日20時に公開した。

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本楽曲は、ANNA SUI リップスティック 2026 SPRINGのイメージソングに起用。“誰かより先に自分の人生を選ぶ”というメッセージを込めたロックサウンドの楽曲で、自分らしく前に進んでいく強さを表現している。

公開されたMVは、マイクスタンドを使用した迫力のあるダンスパフォーマンスが見どころに。また、ANNA SUI リップスティック 2026 SPRINGとのコラボレーションにちなんで、シーンごとに異なるカラーのリップをまとったメンバーが登場。多彩なカラーを用いたビジュアル演出が散りばめられており、ボウリング場やメリーゴーランドなど遊び心あふれるロケーションも相まって、視覚的にも彩り豊かなMVとなっている。

なおMYERAは、5月31日に東京 豊洲PITにて初のファンクラブイベント『MYERA Official Fanclub Event “Mission STYERA”#01』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）