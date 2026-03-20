ケイン、ベリンガム、サカらが日本戦へ！ イングランド代表が豪華メンバーを発表…マグワイアら復帰
イングランドサッカー協会（FA）は20日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表のメンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026欧州予選を8戦全勝22得点無失点という圧倒的な成績で終え、8大会連続17回目の本大会出場を決めたイングランド代表。グループリーグでクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と対戦する本大会に向けた強化の一環として、今月はサッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』での2試合が予定されており、現地時間27日にウルグアイ代表、そして31日には森保一監督率いる日本代表と対戦する。
トーマス・トゥヘル監督はこの2試合に向けてデクラン・ライス（アーセナル）やフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）、ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）ら主力を順当に選出。負傷が心配されたジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）も招集され、ハリー・マグワイア、コビー・メイヌー（ともにマンチェスター・ユナイテッド）、ルイス・ホール（ニューカッスル）、ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）らが復帰を果たしている。
また、ジェイソン・スティール（ブライトン）とジェームズ・ガーナー（エヴァートン）は記念すべきA代表初招集となった。今回発表されたメンバー35名は以下の通り。
▼GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル）
ジェイソン・スティール（ブライトン）
▼DF
ダン・バーン（ニューカッスル）
マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）
ルイス・ホール（ニューカッスル）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）
▼MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）
▼FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）
ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
コール・パーマー（チェルシー）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）
FIFAワールドカップ2026欧州予選を8戦全勝22得点無失点という圧倒的な成績で終え、8大会連続17回目の本大会出場を決めたイングランド代表。グループリーグでクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と対戦する本大会に向けた強化の一環として、今月はサッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』での2試合が予定されており、現地時間27日にウルグアイ代表、そして31日には森保一監督率いる日本代表と対戦する。
また、ジェイソン・スティール（ブライトン）とジェームズ・ガーナー（エヴァートン）は記念すべきA代表初招集となった。今回発表されたメンバー35名は以下の通り。
▼GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル）
ジェイソン・スティール（ブライトン）
▼DF
ダン・バーン（ニューカッスル）
マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）
ルイス・ホール（ニューカッスル）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）
▼MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）
▼FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）
ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
コール・パーマー（チェルシー）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）