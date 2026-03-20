崎山蒼志ニューアルバム『good life, good people』全トラック公開！　Pre-Add/Pre-Saveも実施中

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4月15日発売となる崎山蒼志のニューアルバム『good life, good people』の全トラックタイトルが発表になった。

■信頼するアーティストたちとの関係性で生まれた全11曲を収録

本作は、崎山蒼志4枚目のフルアルバム。崎山が敬愛し信頼するアーティストたちとの関係性で生まれた全11曲を収録する。同世代のアーティストMega Shinnosukeと紫 今と制作した「人生ゲーム」、原口沙輔との新曲「ending routine feat. 原口沙輔」、さらに「人生ゲーム」のアルバムリミックスを収録。加えて、諭吉佳作/menとの再共演となる新曲「ghost feat. 諭吉佳作/men」も収録されるなど、注目のコラボレーションが実現している。

そのほか、かもめ児童合唱団を迎えた「eden feat. かもめ児童合唱団」、TVアニメ『SANDA』EDテーマでPASTASTAのkabanagu、yuigot、トラックメーカー・コサメガが参加した「ダイアリー」、「悪魔」（feat. 高橋直希、冨樫マコト）、TVアニメ『青のミブロ』EDテーマ「泡沫」など、バンドサウンドから弾き語り、エレクトロ、ポップスまで、自由な発想でジャンルレスに自由に音楽を楽しむバラエティ豊かな一枚となっている。現在、Pre-Add/Pre-Saveも実施中。

さらに、6月12日に行われる、ニューアルバム『good life, good people』の発売を記念した同名のライブは、アルバム収録曲はもちろん、崎山蒼志のライブを語る上で欠かせない楽曲の数々を披露予定だ。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

ALBUM『good life, good people』

■関連リンク

崎山蒼志OFFICIAL SITE

https://sakiyamasoushi.com/

■【画像】『good life, good people』ジャケット写真