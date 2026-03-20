札幌市豊平区の平岸霊園です。



雪がまだ残るなか、彼岸の中日に合わせ墓参りに来た人の姿が見られました。



（墓参りに来た人）「雪が何年かぶりに少ないですね。いっつも掘るんですよ。きょうは掘らなくても大丈夫。家族の出来事をご先祖様にご報告しました」



（墓参りに来た人）「もっと成績が上がったりしたらいいなと伝えました」



３月２０日の道内は日中はよく晴れて気温が上昇し、札幌では午後５時までに最高気温８.５℃を観測したほか、厚沢部町で９.３℃になるなど４月上旬並みの暖かさとなりました。





小樽市の「おたる水族館」です。３連休の初日ということもあり、家族連れでにぎわっていました。（子ども）「（イルカが）ジャンプして回るのがすごかった。楽しいです」（訪れた人）「きょう初めてイルカを見て、すごい喜んでくれたので良かった。３連休あとはゆっくり過ごそうと思っています」オホーツクの紋別市では、最後の冬を楽しもうとする人たちもー流氷を砕きながら進むのは、人気のガリンコ号です。３月末で冬期運行が終わる中、流氷を見ようと多くの人が訪れていました。（埼玉からの観光客）「すごい、初めて見ました。ガリンコ号は乗ったことあるけど、流氷の時は初めてです。タイミングよかったです」（札幌からの観光客）「きょうの朝来た時に流氷が来ていると分かって、急いで予約して乗りました。すごいです。迫力がやっぱり生で見るのは写真で見るのと全然違う」人だかりはここでもー（訪れた人）「サカナが出ていったよ」サケのふるさと千歳水族館では、毎年恒例のサケの稚魚の放流が始まりました。２０日は１日で８００人以上が訪れ、１６００匹以上の稚魚を次々と川に放流していました。（訪れた人）「おー流れていった」（子ども）「楽しかった」（訪れた人）「バイバイできた？」（子ども）「もう１回したい」日中は春の陽気となった道内。しかしこの後、日本海側南部や太平洋側西部を中心に風や雪が強まる予報で、檜山地方の一部地域では既に暴風雪警報が発表されています。２１日昼過ぎにかけて吹雪や路面凍結による交通障害に警戒が必要です。