緊迫するイラン情勢の中で、注目の日米首脳会談が行われました。今回の#みんなのギモンでは、「日米首脳会談 成功だった？」をテーマに日本テレビ国際部の元ワシントン支局長である井上幸昌政治部長に伝えてもらいます。

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日米首脳会談は全体でおよそ1時間半でしたが、冒頭には、カメラと記者がはいる“頭どり”といわれる撮影が行われました。

この“頭どり”、日本で行われる首脳会談だと5分ほどで終わることが多いのですが、今回はおよそ30分間にわたって公開されました。

■友好ムード…気遣いも

井上幸昌政治部長

「イラン情勢で苦しい立場のトランプ大統領ですが、表情が柔らかかったのに驚きました。終始、友好ムード。2度目の会談ですがケミストリーが合うといいますが、相性がよいとの印象を受けました」

友好ムードが伝わってくるような、こんなやりとりがありました。

トランプ大統領

「私の見解では、彼女は日本の歴史において最も成功した選挙を戦い抜いた。圧倒的な得票数だった。あなたをお迎えできて光栄だ」

高市首相

「世界中に平和と繁栄をもたらせるのは、ドナルドだけだと思っている」

そして、アメリカメディアの記者からの質問場面では、トランプ氏が高市首相を気遣う様子もありました。

トランプ大統領

「（高市首相のために）まず訳さないといけないだろう」

高市首相

「That's OK（大丈夫よ）」

トランプ大統領

「大丈夫？理解できた？素晴らしい」

英語が理解できるか、訳は必要ないかと気遣ったんですね。

――会談が始まる前は、トランプ大統領がどんな質問をぶつけてくるのか、どんなことを話すのか非常に緊張感があるとお伝えしていましたが、非常に穏やかなスタートだったといえますよね。

井上政治部長

「この気遣いが、すべての人に対してというわけではないのですが、トランプ大統領は強いリーダーを好むとよく言われます。高市首相もその1人と評価されているように思います。他には中国の習近平国家主席やロシアのプーチン大統領もそうです。かつては、安倍元首相とも蜜月関係でした。いずれも、強固な政権基盤を持っていることが特徴です」

――気になったシーンは他にもありますか。

井上政治部長

「会談から約20分後から、高市首相が何度も手元の時計をみていました。確認すると、少なくとも5回は時計をみている。推測なのですが、何を言い出すか分からないトランプ大統領ですので、なるべく早く切り上げて、カメラがいない場で早く本題の議論をしたいという思いだったのではないかと」



■「艦船派遣」「ガソリン価格」「対中関係」どうなる？

では、この日米首脳会談を受けて、皆さんが気になる3つのギモンが今後どうなるのか、みていきます。

まず1つ目は、トランプ大統領からホルムズ海峡に自衛隊の艦船を派遣するよう直接、要求はあったのでしょうか。

井上政治部長

「実は現時点ではハッキリしません。同席した政府関係者の説明では、トランプ大統領から『ホルムズ海峡の航行の安全確保について、日本など各国に対する貢献の要請があった』ということです。これに対して、高市首相は『日本の法律の範囲内で、できることとできないことを説明した』ということです」

――「貢献」について具体的に何を要求されたかは分からないんですね。

井上政治部長

「ただ、少なくともトランプ大統領は冒頭撮影の時に『日本がより積極的に貢献してくれることに期待している』と発言しています。いずれかのタイミングで、日本ができることは何か、答えを求められる時が来ることになりそうです」

続いて、2つ目のギモン。最高値を記録したガソリン価格の高騰はどうなっていくのでしょうか。

井上政治部長

「結論で言いますと、この会談を受けてすぐに下がるかというと期待薄です。私たちの暮らしを直撃しているガソリン価格の高騰ですが、アメリカも同じです。高市首相は冒頭撮影の時に『世界のエネルギーマーケットを落ち着かせるための提案も持ってきた』と胸を張りました」

――効果が出る提案だったのか気になるところですが。

井上政治部長

「1つは、アメリカ産エネルギーの生産拡大に日米で共に取り組むこと。これはアメリカと確認したということです。もう1つは、アメリカから調達する原油を日米で共同で備蓄することを提案したというものです。この提案についてアメリカ側もOKを出したとの説明は今のところありません。日本は原油のほとんどを中東地域に頼っていますので、長い目でみると調達先を分けておく意義は大きいといえます。ただ、この提案を原油市場が前向きにとらえるかどうか。さらに今のガソリン高騰の対策になるかというと疑問が残ります」

■冷え込む中国との関係…日本に危機感

――では、最後、3つめのギモン。日米首脳会談を受けて冷え込む中国との関係はどうなるのか。

井上政治部長

「先行きは見通せないまま、ということになります。元々、日本がこのタイミングでの日米首脳会談に期待したのは、トランプ大統領が中国を訪問する前に、トランプ大統領と日本の間で対中国政策で認識をすり合わせ、足並みをそろえることでした。なぜかといいますと、中国は今、日本に対し厳しい姿勢を強めています。そんな中国に対し、トランプ大統領が経済的な成果ほしさに中国に接近しすぎて、いろいろな物事を米中だけで決めてしまうのではと。そうすると、結果的に日本が取り残されることになりかねない、そんな危機感があるからです」

――その中国について、20日の首脳会談ではどんなことが話し合われたのでしょうか。

井上政治部長

「政府関係者は詳細は控えるとした上で、『諸課題について、日米で緊密に連携していくことを確認した』とだけ説明しています。ある官邸関係者は『中国に対する日本の考えは受け止めてもらえたのでは』と手応えを口にしていますが、トランプ大統領が1か月半延期するという米中首脳会談でどう対応するかは中東情勢もあり、見通せないというのが現状だとみています」

――日米首脳会談は成功だったと言えるんでしょうか。

井上政治部長

「ある政府関係者は『無難な結果』と総括しています。トランプ大統領の艦船派遣の発言があって、一気にハイリスクな会談へとなったわけですが、その意味で『無難』であることが成功とも言えるかもしれません」

首脳会談はひとまず乗り切ったということですが、ホルムズ海峡をめぐって求められた「貢献」にどう応えていくのか、課題は山積しています。

（3月20日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

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