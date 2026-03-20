俳優の別所哲也（60）が19日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。昨年の8月に還暦を迎え、思うところを明かした。

俳優の飯島直子（58）が、別所が60歳ということに驚き、肌も「ぴちぴちですよ」と言うと、別所も「自覚がない。気持ちは36歳だけど、なかなか体は言うことをきかないってのはあるけど、60歳の自覚がないのが問題です」と笑った。

だが、「この間、60歳になった時に、“年金どうしますか”って言われてショックだったんですよ。60歳過ぎたらそういう話するの。あと、生命保険が満期になりますとか。勘弁してくれよって。外からそういうのが襲ってくるけど、自分自身はこういう仕事をしているから」と語った。

また「あと、一番は同窓会に行った時に、周りにいる人が、凄いどうしちゃったのってくらい、往年な感じになってて…」と言うと、飯島は「別所さんが若すぎるんだよ！本当に若いですね、びっくりしちゃいました」と言った。

また、別所は若く見えるのは俳優としては「悩みどころ」とし「60歳になったら、いい感じに歳を重ねて。僕らの頃だったら、俳優の先輩で言うと、古谷一行さんとか、ああいう往年の格好良い先輩になりたいじゃないですか。それを目指したい。でも、自分が60歳になったのに、精神年齢的にもそこに行っていないし。見た目も抗っているつもりもないのに、30代、40代の自分に寄せているというか、すがりついているのも嫌だし…」と吐露。

「どうしたらいいの？いきなりおじいちゃんにもなれないしね。俳優としてはそういう役やりたいじゃないですか。重心の低い…」と悩みを打ち明けると、飯島は「しょうがない、なすがままに」と言われ「40〜50歳の役をやれば…」とうなずいていた。