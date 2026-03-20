新名神高速道路で6人が死亡した事故。子ども3人が含まれていたことが新たに分かりました。

■車4台が絡み、6人が亡くなる多重事故

20日朝の新名神高速道路。3連休初日。春のレジャーに久しぶりの帰省。本来ならば、多くの車が行き交うはずでした。しかし、車は1台も通っていません。

記者

「トラックが炎上したのでしょうか、真っ黒になっています」

20日未明に発生した多重事故。警察によると、車4台が絡み、6人が亡くなりました。

記者

「事故に遭った車両がいま引き上げられました。乗用車だったのか、トラックだったのか、それすらも分かりません」

さらに、もう1台。

記者

「炎上したのか、こちらも原形をとどめていません」

■死亡した6人のうち3人が子ども

現場は、三重県亀山市を通る新名神高速下り、野登トンネルの出口付近です。

警察によると、事故に巻き込まれたのは大型トレーラーと2台の乗用車。そこに大型トラックが追突したといいます。

その後、乗用車と大型トラックは、炎上しました。

この事故で、乗用車2台に乗っていた合わせて6人が死亡。

1台は性別不明の成人とみられる1人、もう1台は性別不明の子ども3人と、成人とみられる男女2人だということです。

警察は、大型トラックを運転していた広島県の会社員、水谷水都代容疑者（54）を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。

記者

「水谷容疑者が運転していたとみられる大型トラックがいまレッカーされていきます」

ケガはなかったという水谷容疑者。

警察の調べに対し「事故を起こしたことに間違いありません」と、容疑を認めているということです。

■事故当時トンネル出口付近では渋滞が発生

なぜ、事故は起きてしまったのか。

警察は、近くで行われていた“工事が影響した可能性”があるとみて調べています。

現場から約1キロ先。事故当時に行われていたというのが、“工事に伴う車線規制”です。その影響か、現場となったトンネルの出口付近では、渋滞が発生。

水谷容疑者の大型トラックは、その車列に突っ込んだとみられるということです。

新名神高速の一部区間では、通行止めが続いています。