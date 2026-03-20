復帰後初の生放送・フワちゃん、大物タレントがプロレス観戦したことを明かす 新番組出演に意欲「お声がかかればぜひ行かせて」→直後に呼び捨て
プロレスラーのフワちゃんが、20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）にゲスト出演。活動再開後、初の生放送番組への出演を果たし、大物タレントがプロレスの試合を観戦していたことを明かした。
【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る
約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。番組では、3月で終了するTBS系『アッコにおまかせ！』の後継番組『上田晋也のサンデーQ』について取り上げた。
上田と親交があることに水を向けられたフワちゃんは「お声がかかればぜひ行かせていただきたい」と意欲を見せた。続けて「上田さんはプロレスも見に来てくれてすごい楽しんでくれて最後のメインマッチまで見てくれた。これからもどんどん絡んでいきたい」と話した。
その直後に「上田晋也」と呼び捨てにして笑顔を見せ、スタジオの笑いを誘っていた。
【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る
約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。番組では、3月で終了するTBS系『アッコにおまかせ！』の後継番組『上田晋也のサンデーQ』について取り上げた。
上田と親交があることに水を向けられたフワちゃんは「お声がかかればぜひ行かせていただきたい」と意欲を見せた。続けて「上田さんはプロレスも見に来てくれてすごい楽しんでくれて最後のメインマッチまで見てくれた。これからもどんどん絡んでいきたい」と話した。
その直後に「上田晋也」と呼び捨てにして笑顔を見せ、スタジオの笑いを誘っていた。