米歌手マドンナ（67）が、米アップルTV＋で配信される人気ドラマ「ザ・スタジオ」のシーズン2に出演する可能性が浮上した。マドンナは17日、自身のインスタグラムのストーリーにイタリア・ベネチアの運河でゴンドラに乗りながら台本を手にする写真を投稿し、現地で撮影中のドラマに参加していることをにおわせた。

「イタリアの仕事」とキャプションを添えており、ベネチアの撮影現場と思われる場所でマドンナの姿もパパラッチされていることから、ハリウッド・リポーター誌など複数のメディアが撮影に参加している可能性を伝えている。

エミー賞13部門に輝くなど高い評価を受けた「ザ・スタジオ」は、セス・ローゲン主演のハリウッド風刺コメディーで、俳優アイク・バリンホルツや女優キャスリン・ハーン、俳優ブライアン・クランストンら豪華キャストが出演する。

シーズン1では、女優シャーリーズ・セロンやマーティン・スコセッシ監督らが本人役で出演して話題を呼んだが、現時点でマドンナやスタジオ側から正式な発表は行われておらず、マドンナが本人役で出演するのかどうかは分かっていない。

出演が実現すれば、2002年に元夫で映画監督のガイ・リッチー氏が手がけた映画「スウェプト・アウェイ」に出演して以来の24年ぶりの女優復帰となる。（千歳香奈子）