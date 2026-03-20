「ひとり旅に憧れはあるけれど、少し不安もある…」そんな人に知ってほしいのが、身軽な旅支度と気持ちの整え方です。旅好きのESSEフレンズエディター・おがわりさんに、大人のひとり旅を身軽に心地よく過ごすコツや、実際に役立つアイテム選びを教えてもらいました。

Seriaのショルダーで軽やかに旅をする

年1回は国内の温泉や韓国を訪れているおがわりさん。旅支度のモットーは「軽さ＆少なさ」です。

【写真】夜ごはんは食べ歩きですませてもOK

「リュックひとつに小さなショルダーバッグが理想。荷物が少なければ準備も帰宅後の片づけもラク！」（おがわりさん、以下同）

肩かけできるSeriaのパスポートケースが活躍。

「チケットやスマホ、財布など、ひんぱんに出し入れするものをまとめています。スリムなのに意外と収納力があって便利！」

荷物を減らすのがラク旅のコツ！

荷物を減らすには、事前の下調べも欠かせません。

「宿のサイトでアメニティや備品、コインランドリーの有無を確認しておきます。かさばるヘアアイロンや傘はホテルで借りられることも」

韓国旅行ではコスメチェックも大きな目的なのだそう。

「購入品をいかにコンパクトにまとめるかも重要。外箱は現地で処分し、液漏れ対策のためジッパー袋へ必ず入れます」

没頭できるものがあればひとりでも寂しさはゼロ！

ひとり旅の醍醐味（だいごみ）は、一緒に旅する人のことを気にせず、好きなものを満喫できること、とおがわりさん。

「私の場合はコスメ探しと温泉です。没頭できるものがあれば、寂しさは感じません」

旅の目的地に迷ったら、家族で訪れたものの「もっとゆっくり見たかった」と心残りのある場所を再び訪れるのがおすすめです。

「土地勘もあるので気持ちに余裕をもって回れるし、満足度が高くひとり旅にもってこい」

食事は朝昼晩のタイミングにこだわらない

ひとり旅では夕食をどうするかが悩みどころ。

「『三食しっかり取らなくていい』と思えば気がラクに。気になるパン屋さんを巡ったり、食べ歩きをしていれば、十分に満たされます」